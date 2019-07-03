〈群益期貨〉Price-in了嗎?

價格已經反應了嗎? 經濟數據在公佈時，會有個預估值，等到數據公佈後，會有個實際值，實際值低於預期值，代表低於預期，但事件發生前，就比較少看到預估值，可能是因為事件的發生情境太過於複雜，變數太多，以致於很難濃縮成簡單的預期值，但理論與實務之間最大的距離就是到底市場行情 Price-in 了嗎? 或 Price-in 到什麼水準了，這也是大家看法最分歧的。

以此次於日本大阪舉行的 G20 高峰會來看，到底中美貿易談判的結果有多少已經被市場反應了呢?

從 6 月 18 日川習的電話熱線，到美國財政部部長穆欽表示中美貿易談判已完成了 90%，預期在年底達成協議、華為重獲美企的供貨，造成全球股市在貿易談判一片樂觀中大漲，有人說買預期賣事實，但終究多少已被市場預期，該如何評估?

中美貿易談判此次達成無限期停止加徵關稅，在開會之前美元（美元兌人民幣）已轉弱，雖然部份原因是聯準會降息的預期升高，但整體而言，似乎已暗示關稅戰所導引的匯率戰並不會發生，在科技戰方面，華為禁令部分解除，在會前美光找到了供貨給華為方式，被市場視為是闖黃燈的行為，半導體類股股價同步大漲，但在 G20 會議結束後，費半走勢又相對轉弱了。

G20 會後，美國商務部工業與安全局 (BIS) 將包括三安光電內的 8 家中國實體移出了「未經核實名單」(UVL)，此舉即代表 BIS 已通過對這些企業的最終用戶和最終用途的真實性審查，已完全符合美國《出口管理條例》有關規定(EAR)，這些企業可以與國際產業鏈相關方（特別是美方企業）恢復正常的商業往來和業務合作，這算是意外的收獲由



南韓總統文在寅精心安排的「川金三會」也可以算是 Bonus，這件事恐怕連習近平都是被矇在鼓里的，G20 元首大合影之前，文在寅手都伸出來了，習近平硬是不和他握手，看是故意的，習近平生氣了，這些意外的收獲可以歸因於 G20 後全球股市又大漲的原因。

既然是在講 Price-in，那非得談到價格不可，5 月 6 日美國正式對中國進口 2000 億美元商品宣布加徵關稅，我們透過相對位階的概念來衡量，目前道瓊、標普 500 指數都已越過了 5 月 6 日的跳空起跌區域以上了，而且站穩了好幾天，那斯達克指數儘管在中美貿易合談、華為解禁，但仍未能越過該相對位置，比較相對位置，5 月 3 日關稅 10%，現在是 25%，雖然中美雙方重啟談判，還有變數，但現在和過去 (5/6) 之前的情境相比，關稅並沒有縮小，只是科技戰緩和外加川金三會的政治穩定利多，價格是否已充份反應了呢?

從 G20 會議後，川普馬上把槍口轉向歐洲，對 40 億美元商品加徵關稅，這時歐元要小心了！川普以關稅為手段來達到他的主要或次要目的，沒有看到改變跡象的，所以貿易衝突只有緩和沒有結束，心態還是保守一些比較好。

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