台股盤前－台積電ADR狂飆拉大溢價 可望領軍向「萬一」靠攏

川習會報佳音，美國解除對華為供貨禁令，同為華為概念股的三王台積電、大立光與鴻海昨 (1) 日強勢領軍，加權指數帶量大漲 164 點，收在 10895 點，今晨美股四大指數齊揚，台積電 ADR 大漲 5.6%，拉大與現貨溢價，預期今天台股欲小不易，可望續航挑戰「萬一」大關。

大立光昨天睽違 62 個月再度見到跳空漲停，一價到底收在 4240 元；台積電則是花 6 天就完成填息，收 248.5 元；鴻海收 79.4 元，市值重返 1.1 兆元，今日將挑戰季線 79.75 元，三王成為盤面最大亮點，三大法人聯手買超新台幣 124.64 億元，成為推升台股大漲主力。

台積電 ADR 大漲 5.6%，高出台股的溢價拉大為 3.2%，也率領費城半導體指數大漲 2.65%；其餘那斯達克指數上漲 1.06%、標普 500 指數上漲 0.77%、道瓊指數上漲 0.44%，其中，標普更刷新歷史高點。

今天觀盤重點，美中貿易戰隨著 G20 川習會而有和緩跡象，日韓卻在科技業另掀戰火，日本將強化管制聚醯亞胺（PI）、光阻劑（resist）、氟化氫（hydrogen fluoride）等三大關鍵電子材料輸出南韓，7 月 4 日起生效，牽動三星、SK 海力士等指標廠生產。一旦南韓半導體廠生產受挫，將對南亞科、華邦等台廠有利。

今年下半年各國政府將陸續發放 5G 執照，目前全球各地的 5G 基礎建設正如火如荼布建，市場預料，各大電信商將在今年底至明年上半年開始商轉，可望帶動散熱模組需求增溫，超眾、雙鴻、泰碩等有望受惠。

整體來說，川習會釋出好消息，激勵國際熱錢湧向風險性資產，台股續航可期，但是愈接近「萬一」關卡，上檔套牢賣壓愈需要攻擊量出擊，面對可能不如預期的第 2 季財報、及不確定的第 3 季旺季效應，仍需謹慎因應。