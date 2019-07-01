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還是不肯繳稅 黃任中家族積欠國庫逾50億元稅款居冠

財政部今天公告企業與個人戶欠稅大戶名單。
財政部今天公告企業與個人戶欠稅大戶名單。

財政部今 (1) 日公布欠稅大戶名單，個人欠稅大戶仍是已故股市聞人黃任中之子黃若谷，欠稅 18.9 億元居冠，加上黃任中胞姊等親屬，3 人積欠國家稅款已逾 50 億。

至於企業欠稅大戶第一名則為環亞大飯店，積欠營業、營所稅、房屋稅與地價稅共 24.5 億元，其次是博達科技，累計積欠國庫營業稅與營所稅共 11.73 億元。

財政部每年 7 月 1 日定期公布年度欠稅大戶名單，個人戶積欠稅款達 1000 萬元、企業戶累積欠稅款 5000 萬元，都會被列入欠稅大戶名單。從今天出爐的欠稅大戶名單來看，累積欠稅案件 938 件、累積積欠稅款達 965.52 億元，分別較去年增加 17 件、金額則也增加 8.75 億元。

觀察今年欠稅大戶名單仍是老面孔居多，已故股市聞人黃任中之子黃若谷積欠遺產稅 18.9 億元高居個人戶之冠，黃任中則以積欠稅款 18.8 億元居次，胞姊夏黃新平積欠綜所稅款也高達 12.3 億元排名第四，光是黃氏家族三人累計共積欠共 50.04 億元。

另外，高雄的黃承志家族也積欠綜所稅與遺產稅合計共 14.81 億元，在個人欠稅大戶中排名第三。

企業戶部分，環亞大飯店積欠國庫營業、營所、房屋與地價稅等四項稅款共 24.5 億元，過去因掏空案喧騰多時的博達科技也積欠國庫營業稅與營所稅共 11.73 億元，排名第二。

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