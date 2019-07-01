〈美中貿易戰暫歇〉三王同步收漲 市值大增逾3256億元

美中貿易紛爭暫緩、華為禁令放寬，台股中的指標三王台積電、鴻海、大立光今 (1) 日同步收漲表態，合計單日市值大增 3256 億元。

美中貿易戰在 G20 川習會後出現轉機，除美方暫緩對 3000 億美元的中國銷美產品課徵 25% 關稅外，在不涉及國安的影響下、有條件的放寬華為禁售令。

在雙利多加持下，台積電 (2330-TW) 今日上漲 3.97% 或 9.5 元，收在 248.5 元，收復所有均線，單日市值也激增 2463 億元，來到 6.44 兆元。

鴻海 (2317-TW) 上漲 2.58% 或 2 元，以 79.4 元作收，單日市值增加 277 億元，也重返 1.1 兆元以上。

股王大立光 (3008-TW) 則是開盤直接跳空漲停，一路鎖住至收盤，單日大漲 385 元，收在 4240 元，除一口氣收復所有均線，市值也激增 516 億元，來到 5687.5 億元，同時也超車國泰金，在市值排行榜上暫居第 8。

法人分析，雖然華為禁售令鬆綁，但目前美國還是沒有把華為從實體清單中移除，仍在貿易黑名單中。且既有 2500 億元中國銷美商品的 25% 關稅仍未取消，中長期還是得看美中雙方談判發展。