橘子取得《龍之谷M:世界》台港澳代理權 挹注下半年營運

橘子集團 (6180-TW) 今 (1) 日宣布，取得著名韓國遊戲運營商 Actoz Soft 相關企業 Eyedentity Games 旗下手遊《龍之谷 M: 世界》(World of DragonNest)台港澳代理權，預計今年下半年上線，將推升整體營運表現。

《龍之谷 M: 世界》是一款冒險動作手遊，由韓國遊戲運營商 Actoz Soft 相關企業 Eyedentity Games 推出，此次《龍之谷 M: 世界》是改編原著《龍之谷》(DragonNest) ，將 20 多種技能加以組合，橘子集團執行長劉柏園表示，對於與 Eyedentity Games 再度攜手合作，保持高度期待。

橘子在 2017 年 12 月推出手遊鉅作《天堂 M》後，帶動營運攀峰，並創造許多手遊紀錄，上月 25 日也推手遊鉅作《魔力寶貝 M》，遊戲正式上線前，事先登錄人次突破百萬，現在再加上下半年將推出的《龍之谷 M: 世界》，市場看好，遊戲上線後，可望再為橘子增添另一波成長動能，挹注下半年營運。

橘子旗下區塊鏈應用道具交易所與帳號交易所，已進入最後測試與串接整合階段，橘子支付也在 5 月開通郵局約定帳戶合作，預計今年年底前提供 14 家銀行約定帳戶的服務，拓展服務觸角。

橘子第 1 季每股純益 2.07 元；5 月合併營收 6.8 億元，月增 3.43%、年減 32.65%，累計前 5 個月營收 42.69 億元，年減 40.36%。