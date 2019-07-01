【華冠投顧】盤後分析：川習會送大禮 台股再創高

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

全球股市上週量縮震盪，最大的原因就是不想賭川習會，連外資都提出多套劇本來因應，更是讓投資人無所適從。而我一直就以「見面三分情」來闡述對川習會的看法，而且預測中國將擴大採購美國農產品來交換川普不對後續 3000 億美元中國進口商品加稅、美中很快重啟貿易談判，此外川普將放寬對華為的限制，果然一切都符合我的研判。

貿易戰打到現在已經由中國取得優勢，川普明年能不能連任變數很大，但是習近平還可以一直當中國領導人，這就是雙方最大的差異，所以中國現在不怕拖，但川普會怕，拖越久越嚴重就越不利選情。

台股今天正式衝過頸線 10900，包括櫃檯指數也收復季線，我不斷提醒空方無論賺賠最好趕快補一補，因為台股的反彈行情會很強，果真台股就一路漲上來，空軍現在不斷停損的買盤反倒成為台股另一道上漲的助力，我看非要等到市場上幾個知名空軍認錯了，才要來擔心多頭行情是否進入尾聲。

【操作策略】

6 月底不斷提醒，電子股會落後補漲，因為低基期加上旺季效應，今天台積電 (2330) 已回補除息缺口、大立光 (3008) 更是開盤鎖漲停一價到底，就連預告 7 月再漲一波的散熱模組，包括雙鴻 (3324)、泰碩(3338) 和奇鋐 (3017) 也都大漲再創新高。此外上週分享的「TWS 概念股」興能高 (6558) 和「母憑子貴 5G 概念股」楠梓電 (2316) 今天也同樣大漲創高。其他包括蘋概股、PCB、PA、工具機等族群，今天也都表態上攻。

電子股絕對是 7、8 月的首選，請投資朋友務必要把資金比重提高一些，至於漲多的傳產股則要分批獲利了結，如先前分享的六角 (2732) 和味全(1201)。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。