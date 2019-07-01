大金開放R32冷媒專利 相關180項專利將可免費使用！

日本知名空調大廠大金工業 (6367-JP)今 (1) 日表示，該公司將向外界開放對於地球溫室效應影響較小的 R32(HFC-32)冷媒專利授權，範圍涵蓋該公司自 2011 年之後所申請的相關專利，空調設備製造商們無需與大金簽訂使用合約，即可使用大金 R32 冷媒專利。

大金的這個舉動，除了將加速對環境負擔較小的 R32 冷媒普及，也將擴大該冷媒在空調設備上的市場。

大金開放 R32 冷媒專利、相關 180 項專利將可免費使用！(圖片：Investing.com)

大金在該公司的官方網站上公布了相關訊息，而所有無須契約及許可的專利事項，都可在官方網站上獲得詳細資訊。包括在使用可燃性冷媒時的安全對策等，共約 180 件專利。

在 2011 年時，大金即免費的向發展中國家們，開放了約 93 項 R32 冷媒的專利。到了 2015 年時，更將開放範圍擴展到先進國家。只是在使用上需個別簽下契約，也曾發生需時 1 年以上的案例。

大金使用 R32 冷媒的空調產品，則於 2012 年時首度問世。目前使用 R32 冷媒的空調產品，包含家用及商用，已在全球超過 60 個以上的國家銷售。

目前在空調機器上，禁止使用會對臭氧層造成破壞的冷媒，替代冷媒「氫氟碳化物」(HFC) 的使用也因而逐漸普及至今。而到了今年 2019 年，要求減少 HFC 排放量的聲音高漲。蒙特婁議定書也在 2016 年的修正中規定，日本等先進國家們，必須在 2036 年之後，減少 85% 以上的替代冷媒 (HFC)。

而過度的排放限制，也很可能造成空調設備市場的成長放緩。此次大金決定開放 R32 冷媒的相關專利，或多或少也是考量到避免這樣的情況發生。