美廉社首開商場大型店+既有店擴大商品陳列 營運穩健加溫

三商家購 (2945-TW) 看準新北林口區人口數持續成長，旗下美廉社首度進軍百貨商場，在 Global Mall 林口 A9 開設 50 坪形象店，商品數較一般店型提高 30%，同時，導入全新拖拉門設計可多陳列約 10% 的商品，三商家購目標至年底將此新設計擴及 200 家據點，為既有店添新銷售動能。

三商家購指出，首家百貨店點供應的商品齊全完整，包括有生鮮、咖啡、烤番薯等熟食、現沖咖啡 simple café 和日常生活用品等，共近 4000 品項，相較原有美廉社店面提供的空間更大，商品品項也增加 30%，尤其蔬果類占比較其他美廉社增加 30%，搶攻當地的主婦客群。

另一方面，為了因應硬體、空間限制，美廉社正積極調整現有貨架設備，導入已測試 2 年的拖拉門設計，可多陳列約 1 成的商品，藉此強化 30 坪以下小店的坪效，預計至年底將擴及到 200 店。

三商家購旗下美廉社是國內第二大連鎖超市，總店數逾 670 家，規劃第 4 季上市，展望今年，除了提升既有店的成長動能，今年將積極提升加盟比重，目標由 25% 增至 30%，藉此降低人事和租金成本，同時，也會增加進口和自有品牌商品比重來提高毛利表現，而展店目標維 2021 年全品牌達 1100 店。

三商家購今年前 5 月合併營收 48.75 億元，年增 4.77%，業績穩健成長。