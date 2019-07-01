盤前財經大事搶先讀2019年7月1日

今日操盤前瞻

香港股市休市一日

台灣 6 月採購經理人指數

日本央行短觀報告

法說會：中壽

除權息：國泰金、穩懋、瑞儀、豐興、雄獅、萬年清、台虹、金居、成霖等

〈台股風向球〉川習緊張氣氛降 電子旺季可望率先表態 但仍有變數

台股指數上周五下跌 72.94 點，終結周線連 2 紅，量能也下滑至 3 周來低點，隨著美國不再對剩餘中輸美產品加徵新一輪關稅，並允許美國公司賣設備產品給華為，有助緩解貿易戰緊張情緒，台股交易員指出，美國總統川普態度軟化，本周給了即將進入拉貨旺季的電子供應鏈表態空間，但不排除短暫放心後，市場仍很快又會陷入觀望，因市場擔憂貿易戰恐成持久戰，投資人已成驚弓之鳥。閱讀全文...

〈觀察〉價量飽受美中貿易戰衝擊 今年石化業恐中止連 4 年榮景

受惠產品價揚、需求佳，塑化產業去年前 3 季獲利表現亮眼，但第 4 季起飽受油價暴跌與需求趨緩影響，獲利動能開始下滑。而今年以來，市場持續受到美中貿易戰影響，塑化行情與需求不振，連台塑四寶調薪幅度也寫近 6 年新低，也定調今年石化產業，恐中止連 4 年成長榮景。閱讀全文...

〈觀察〉開放銀行要來了 將以「打群架」改變金融生態系

Open Banking(開放銀行) 時代即將來臨，金管會打算分三階段開放，第一階段開放商品資訊，最快 7 月份啟動。「開放銀行」即將改變金融生態系，讓金融服務透過「打群架」方式，更符合貼近民眾的場景金融，所以「開放銀行」的趨勢你不可不知。閱讀全文...

〈FII 掛牌滿周年〉股價陷破發窘境 董座：工業互聯網是「持久戰」 投資要看長期發展

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 FII 在 A 股掛牌上市周年，但股價卻陷入破發窘境，對此，董事長李軍旗表示，工業互聯網是「持久戰」，投資人要看長期發展、要更有信心。閱讀全文...

【邱志昌專欄】外匯穩健比 G20 結果重要

預期是事先，事實為事後，股價跑在事件確定之前；這是財務理論的精隨，效率市場中的強式市場。本文在上周六開始在日本大阪舉行前，G20 會議做為實際比對與說明為例；以預期信息來對照現在股價已經既有的結果；或許可以見到整個市場，對於股市運作態度。閱讀全文...