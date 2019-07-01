台股盤中－大立光登頂+台積填息 華為股猛攻 漲170衝過10900點

川習會落幕，美國總統川普態度軟化，同意不再對中國額外加徵關稅，也同意美國零件廠出貨給華為，台股今 (1) 日由股王大立光漲停帶頭衝，台積電也亮麗填息，領軍華為概念股勁揚，指數盤中最高漲逾 170 點，衝到 10905 點，預估量能也爆出 1800 億元的大量。

川習會上周圓滿落幕，會後川普舉表示，不會對另外 3500 億美元中國大陸產品加徵關稅，至於外界關心的華為禁令，川普則以確保工作機會為由，鬆綁不准美國企業販賣高科技設備給華為的禁令，但針對有國安疑慮的設備仍在禁止的範圍。川習會後美中貿易戰緩和，全球經濟景氣與股市危機暫時解除。

股王大立光以 4240 元跳空漲停；台積電最高漲到 249 元，漲逾 4%，6 天完成填息；鴻海也強漲超過 2%。

在華為指標股大立光發威漲停之下，其餘華為概念股也爭相表態，易華電、聯詠、穩懋全都亮燈漲停，南電、台光電、日月光投控也都狂飆超過 9%，雙鴻、京元電子、欣興都強攻超過 8%。

大立光也帶動其他光學族群大漲，玉晶光漲 8%、亞光與今國光漲幅也有 6% 與 3% 左右。

川普同意解除對華為實施的部分限制措施，5G 及華為概念股可望上演和平紅利利多行情，台股今天爆量大漲衝高 10900 點，由於川習、川金兩個會面都釋出善意，接下來將挑戰 4 月的「萬一」前波套牢區，要關注的是量能的延續性。