【運達投顧】市場不能只讓川普玩 投資人懂門道也能賺



這一波我們都先由一個很重要的東西看起: 匯率，這是第一個門道，6 月 5 號鮑爾放出降息的風聲後，到今天全球股市基本上都沒有再出現系統性風險的急跌走勢，之前說過這是央行的放話操作策略，一定會不斷的測試，因為從非農的就業數據出乎預料的差來看，接下來鴿派支撐降息的論調，會持續顯得理所當然，甚至目前也傳出 7 月降息機率 100% 的消息。

再回看台幣，投資人要能夠分析，新台幣這樣的走勢是央行的穩定策略，不要輕易斷言必然有資金進來台股，今天 (6/27) 的上漲是摩台結算加川普助攻的結果，投資人想想看，台幣走勢急貶後急升，這樣的人為走法，明顯有央行的的穩定動作在裡面，若用資金進場來解讀則太單純了。

而在 G20 會議前夕，台股的量能事實上是在千億以下的，因為得扣掉陸股相關 ETF 及富邦 VIX 的成交量，扣除後就更能釐清交投狀況，這是第二個門道，前幾篇文章不斷提及這一段勝率最高的指標，小台的散戶指標，整體綜合得出來的結論是，先不用以空方盤看待，對於手中有個股的投資人，這邊可以不用動。

目前整個盤面的走向沒有變: 有時緩跌但多頭格局沒變，市場資金都在等待接下來的 G20 大阪峰會，上週 6/19 台股有一個 2 百點的長紅 K，起因是川普的一篇 Twitter，對中國主席習近平釋出了很大的善意，但之前紫東分析師就強調，川普僅僅是不想讓習近平的政權垮台，可是壓抑中國的行為是不會停止的，所以 G20 應該也不會有雙方滿意的結果，這是投資人要提防的。

之前整個 6 月份都和投資人分享幾檔個股 其中一支是復盛應用 (6670)，入 MSCI 後 就看外資的買超延續性，整個月份買超沒變，我們就續抱，也教投資人一個小技巧，這支股票不適合價格停利而是採用籌碼停利法。

這一段也談到另一檔重點個股: 技嘉 (2376)，也是很早就和投資人提及的，這是我們長期追蹤的個股，技嘉可以依照投資人操作的頻率來進出場，是一支可長可短的股票，短線是因為，市場會把他歸類在數位貨幣概念股，但這個貢獻有限，並不是支撐股價長多的原因，跟著短打則無礙。

長線的理由在於，時序即將來到 7 月份，技嘉在去年底去化庫存後，年初大動作往高階顯卡的做佈局，一般人對技嘉並沒有高接顯卡的印象，有沒有成效，第 3 季可以見真章。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

