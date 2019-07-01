〈美中貿易戰暫歇〉大立光罕見跳空漲停 帶動電子指數大漲逾2%

在 G20 川習會後，美方鬆口美國企業可繼續出貨給中國手機廠華為，台股今日兩大權值股包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 等皆大獲鼓舞，股價強勢大漲回應，帶動電子指數盤中大漲逾 2.85%。

證券分析師黃漢成指出，台股今日以華為概念股最為強勢，隨著電子股下半年進入旺季，概念股強勢推升大盤向上，並進一步挑戰前波高點。

受惠大立光今日帶動，電子指數攀上 1 個半月以來高點，成交值更占大盤成交比重 66.18%，供應華為手機潛望式鏡頭反射稜鏡的亞光 (3019-TW)、屏下指紋辨識鏡頭供應商的新鉅科 (3630-TW) ，股價皆強勢大漲。

下半年進入蘋果零組件拉貨旺季，就蘋果供應鏈廠商透露，蘋果新 iPhone 產品，大致將在今年推出 3 款，仍以 4G 手機為主，5G 手機產品則要等 2020 年發表，手機鏡頭方面，市場也預估，蘋果將在每一台手機建置至少 2 個鏡頭，市場看好將有助大立光、玉晶光 (3406-TW) 7 月起業績成長。

另外，市場點名看好華為概念股，包括台積電 (2330-TW)、大立光、鴻海 (2317-TW)、聯詠 (3034-TW)、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、健鼎 (3044-TW)、南電 (8046-TW)、晶技 (3042-TW) 等。