〈大立光股東會〉生產進入滿載 7月營收將優於6月 擴廠不受短期影響

股王大立光 (3008-TW) 今 (12) 日召開股東會，執行長林恩平在會後表示，目前大立光生產已進入滿載，7 月進入傳統旺季，客戶拉貨成長，估營收將將優於 6 月，林恩平也強調，大立光擴廠態度，主要為長期規劃，並不受短期市場衝擊影響。

林恩平指出，今年 6 月營收預估估較 5 月下滑，主要在客戶端對原訂單拉貨，因需求下滑而下修數量，7 月開始進入第 3 季及下半年旺季需求，估營收將較 6 月回升。

林恩平說，目前大立光生產已進入滿載，台中總部旁的二廠仍然按照原預訂進度，進行設備安裝及擴產，且目前大立光的擴廠態度是為長期規劃，不受短期市場衝擊影響。

至於市場調查機構下修今年全球手機產量，林恩平認為，今年大立光受委託開發的新手機鏡頭數量，並不少於去年，只是要反映在實際營收，須視客戶端產品銷售而定。

至於今年手機鏡頭市場，林恩平說，手機運用多鏡頭設計已成大趨勢，且客戶產品影像整合能力大幅強化，多鏡頭的影像表現優於單鏡頭，大立光開發新一代 7P 鏡頭已經出貨，8P 鏡頭已由客戶端納入設計，有機會在今年開始出貨。

目前因美中貿易衝突造成市場高度不確定性，華為手機目前也遭美國「斷供」的風險，恐衝擊手機零組件產業景氣，林恩平說，大立光期望在客戶端開發的機種數量與廣度越多，越可降低經營風險。

至於去年及今年 1 月在台中連續購入的建廠土地，已進入建築審查，預計最快明年動工。