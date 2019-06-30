上緯延長上緯新能源100%股權處分期限 擴大邀請其他買家參與

上緯投控 (3708-TW) 今 (30) 日董事會通過，為保障及最大化股東、子公司員工權益，將繼續以謹慎周延方式，處理股權交易事宜，決議延長 100% 上緯新能源股權處分期限，包含上緯新能源子公司海能風力發電 25% 股權，並擴大邀請其他買家參與。

上緯強調，釋股主因，公司營運規劃，及欲擴大風電材料在台生產廠房及設備投資，未來將專心在新材料與碳纖維複材事業業務與研發，加大投資台灣，並尋求合適購併機會，持續提高公司獲利與股東權益。

上緯投控身為國內唯一已有離岸風電示範風場開發實績的開發商，在風場開發業務上的一舉一動，備受市場關注，但由於海鼎風場未取得開發權，工程師及專才因看不到未來，在外商重金挖角下離開上緯，即便董事長蔡朝陽滿懷離岸風場開發夢，終究不敵現實發展，決定退出國內風場開發市場，為產業投下震撼彈。

目前上緯投控旗下所開發的風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，海洋風電第一階段已於 2017 年正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二階段再安裝 20 部 6MW 風機，總發電容量共 128MW，預計年底前完工；海能風電總裝置容量為 376MW，預計 2021 年完工商轉。

至於總裝置容量高達 2GW(十億瓦) 的海鼎風電，則因在遴選與競標階段均未取得併網容量，面臨無法開發的困境，使上緯 2021 至 2025 年已無風場可開發，成為其退出風電開發市場的主要原因之一。