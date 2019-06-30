〈台股風向球〉川習緊張氣氛降 電子旺季可望率先表態 但仍有變數

台股指數上周五下跌 72.94 點，終結周線連 2 紅，量能也下滑至 3 周來低點，隨著美國不再對剩餘中輸美產品加徵新一輪關稅，並允許美國公司賣設備產品給華為，有助緩解貿易戰緊張情緒，台股交易員指出，美國總統川普態度軟化，本周給了即將進入拉貨旺季的電子供應鏈表態空間，但不排除短暫放心後，市場仍很快又會陷入觀望，因市場擔憂貿易戰恐成持久戰，投資人已成驚弓之鳥。

法人提醒，雙方同意休兵是市場預期之內的事，雖短線不確定因素消解，實際上雙方並未達成任何協議，談判進展沒有超乎預期好，對未來可能性還是留伏筆，尤其川普明年 11 月才要大選，在這一年內貿易戰甚至是科技戰，都將視為政績表述，預期將是一場持久戰，投資人要留意，即便有短線慶祝行情，但仍恐隨即見利多出盡的風險。

所幸，美國聯準會鴿派態度下，籌碼面有利股市，6 月外資買多賣少，單月合計買超逾 390 億元，台幣近日則持續穩在 1 個月來高點，資金行情尚處在溫熱狀態。

觀察外資過去 5 個交易日買進不少電金權值股，以新光金買逾 83000 張最多，其次分別為旺宏、元大台灣 50 在 35000 張上下，中壽、台新金和鴻海均逾 20000 張，仁寶、國泰金、技嘉和第一金均逾 16000 張。

從消息面來看，中國態度緩和，中國國家領導人習近平說，合作比摩擦好，對話比對抗好。

川普最新表態，美中雙方同意保持目前狀況，並將繼續貿易談判，一段時間內不會對 3250 億美元中國貨加徵最新一波的關稅，但不移除已對中國貨品加徵的關稅，也沒有將華為移出實體清單，至於江華為移出實體清單一事，接下來會舉行會議討論。

進入 7 月後，最受關注的是月底有美國 FOMC 會議，市場等待聯準會是否降息；而由 OPEC 成員國、俄羅斯和其他產油國組成的聯盟 (OPEC+) 則將於 7 月 1 日至 2 日討論延長減產協議。

另一方面，7 月進入除息旺季，共將蒸發約 250 點，而 7 月上旬上市櫃業者將陸續公布 6 月營收，還有部分蘋果供應鏈拉貨潮將開始加溫、電子業旺季回補庫存等，業績題材和除息秀將成為 7 月新一波觀察重點。

而 7 月也是生技月，投資人不妨留意部分個股有望開始輪番表態。

整體來看，川習會這次的結果先以中性偏多看待，沒有大好或大壞的狀況發生，使股市有望維持緩步走高的多頭格局，但多數法人仍認為下半年會處在大箱型整理空間，個股表現優於指數，其中電子股能否展開落後補漲行情，台積電能否回補除息缺口 246 元是一個重要的觀察指標。