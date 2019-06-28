無懼貿易戰干擾 台股上半年市值增加3.13兆元 守住32兆關卡

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年6月28號20點21分

台股受國際消息面左右，今 (28) 日仍不敵觀望壓力走跌，收在 10730.83 點，月線、季線與半年線同步收紅，今年上半年加權指數上漲 1003.42 點，上半年總市值增加 3.13 兆至 32.6 兆。

G20 峰會 28 日在日本大阪登場，眾所矚目的美中領導人會晤牽動市場投資情緒，台股本週市場仍觀望多於行動，大盤指數今天仍不敵賣壓跌落 5 日線之下，成交量僅 892.9 億元，指數單週下跌 72.94 點、跌幅 0.68%。

觀察各類股表現，水泥類指數單週指數上漲 1.89% 居冠，半導體類股雖有美光業績報喜利多，但仍難逃貿易戰不確定衝擊，單週跌幅高達 2.64%，為各類股之冠。

另外，不含金融類指數下跌 83.82 點、跌幅 0.92%，不含電子類指數下跌 28.94 點、跌幅 0.19%，不含金融電子類指數下跌 80.36 點，跌幅 0.62%。

證交所表示，截至上半年為止，上市公司市場總值 32.4 兆 4,244.66 億元，較上週減少約 2,187.88 億、減幅 0.67%，上半年總市值約增加 3.13 兆。

富蘭克林華美投信表示，美中儘管可望重回談判桌，但也不代表矛盾可全數解決，短期台股恐將持續承受貿易談判進展可能產生的壓力，建議第 3 技選股仍以避開不受貿易戰干擾的個股為佳，例如有東南亞經濟挹注，或是可搭上台商回流順風車的類股；至於左右盤勢的科技股，仍要看指標個股台積電後續填息表現與大型廠商的營運展望。