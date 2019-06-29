川習會登場美中初步達成協議、長榮勞資將簽團體協約 本周重要大事回顧

G20 峰會本周末登場，美國總統川普與中國國家主席習近平於峰會期間會面，雙方會晤 80 分鐘後，初步達成貿易協議談判，而長榮航空罷工事件，勞資雙方有望重啟協商，讓罷工事件畫下句點，此外，因涉及國安問題，經濟部投審會駁回港資南海發展的台北雙子星案投資案。台股本周表現，合計下跌 72.94 點，跌幅 0.68%，指數來到 10730.83 點，以下是本周重要大事回顧：

川習會 G20 峰會登場 美中初步達成協議談判

G20 高峰會本周末在日本大阪登場，外界關注的美中雙方領導人川習會也將登場，市場高度關注美中貿易衝突是否能緩解，而在歷經 80 分鐘後會談，美中雙方同意，在平等與相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方也決議，將不再對剩餘中輸美產品加徵新一輪關稅，美中貿易團隊將針對具體問題事項，進一步進行討論，重新開啟雙方貿易協議談判，

美中貿易戰自今年 5 月開打，兩國紛紛以關稅打壓貿易，川普政府先針對中國 2000 億美元的中國進口商品徵收 10% 至 25% 的關稅，而中國又以更高的關稅進行報復，而本次 G20 焦點還有，科技技術是否涉及影響國家安全、全球的匯率問題、歐盟的領袖選拔等。

貿易戰拖累 美國 6 月消費者信心指數創 2 年低點

美國工商協進會 25 日公布，6 月消費者信心指數下降至 121.5，創 2017 年 9 月以來最疲弱水準，分析師表示，美國人因為貿易戰，更加擔憂與中國的貿易關係、工作難尋問題加劇。

美科技大廠重新出貨華為

據外電報導，知情人士透露，儘管川普政府向華為祭出禁令，但包括英特爾和美光等數家科技大廠，已經找到了避免讓商品被標記為美國製造的方法，重新向華為出售零組件。

福衛七號順利升空 台廠天線跟著上太空

台灣時間 25 日下午 2 點 30 分，台灣自主研發的衛星操控系統「福衛七號」順利發射升空，這是首次使用國內廠商芳興科技製作的天線，再次驗證台灣太空工業實力，這也是台美近 10 年來最大的科技合作案。

長榮罷工 勞資雙方將簽團體協約

長榮罷工事件持續延燒，取消上百航空、影響數萬名旅客，日前長榮已公布 7 月 6 日至 10 日預計將取消 329 個航班，估再共影響 53900 人，運能僅維持 6 成，不過雙方協商露出曙光，交通部指出，長榮航勞資雙方 28 日下午已面對面溝通，工會釋出善意，表態不再堅持禁搭便車條款、勞工董事和日支費調整等。

交通部表示，工會會員自 28 日晚間開始投票，周六中午 12 時結束，下午結果出爐，公會表示，將與資方簽屬團體協約，但簽約前罷工不會停止。

涉及國安問題 投審會駁回雙子星案

經濟部投審會 26 日以港資南海發展可能受中國政策影響為由，駁回台北雙子星開發案，投審會表示，考量此案國內被投資事業營運涉及台北車站特定專用區 C1/D1 土地開發案，為台北市西區門戶計畫建設，且附近匯集捷運、高鐵、臺鐵、汽車客運等大眾運輸建設，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及國安議題，且認定投資人與中國市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，故駁回。

對此，擁有第二順位議約權的藍天宏匯集團回應，從決定投標雙子星的第一天起，就做了最好的準備，未來若有機會，一定全力以赴，將靜候捷運局通知。

台商回流再通過 4 家 總投資額破 4000 億

經濟部投資台灣事務所 27 日表示，政府歡迎台商回台投資 2.0 方案，又再核准期美科技、力山工業等 4 家廠商投資案，合計今年 1 至 6 月共計 81 家台商通過審查，吸引 4117 億元投資，預計創造近 3.7 萬本國就業機會，經濟部更指出，後續仍有超過 50 家廠商排隊申請。

和潤拚 7 月送件年底上市 乾杯撤回上櫃申請

和泰車旗下租賃龍頭和潤企業與和運租車 24 日同慶 20 周年，和潤董事長田天明表示，持續朝全方位融資公司發展，除布局兩岸，將進一步擴大營業據點甚至其他海外區域，在去年登錄興櫃後，預計今年 7 月送件申請上市，力拚年底前掛牌。

連鎖餐飲集團乾杯於 5 月中遞件申請上櫃，不過 26 日清晨突發布重大訊息表示，將自行撤回股票上櫃申請案件，據悉，乾杯撤回有 3 考量，包括因應海外市場布局，後續尚有不小的資本支出規劃、新品牌和牛 47 業績狀況不如預期尚須調整、以及英國展店遲遲未能開出，海外展店需考量店舖合規性問題等因素。