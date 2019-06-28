在G20高峰會上 與普丁談些什麼？川普個性不改：不關你們的事

川普總統週五展開了 G20 高峰會的行程。他首先會見了日本首相安倍，而後又與印度總理莫廸與德國總理梅克爾晤面。他對與這三國達成貿易協定，語氣樂觀，對他過去強化的盟國關係也表示讚揚。

儘管行程上，羅列著系列全球大事，川普仍惦記者國內的要聞。正當他與這些世界領袖會晤時，十位民主黨議員也在邁阿密展開了第一度的 2020 年總統大選活動。

「我剛剛看了一段影片，民主黨議員允許來到我們國家的 100% 非法移民，享有健保，最充份的健保，」川普對著梅克爾說。「我不知道妳是否看過這段影片，真是讓人不太高興，」

川普週五還將與俄羅斯總統普丁會面，這將是自特別檢察官發現俄羅斯干預 2016 年美國大選的廣泛證據以來，兩位國家領導人首度會面。

川普以往曾大肆抨擊盟國，宛如攻擊敵人一般，因而搞砸了精心設計的高峰會。但這次他絕口不提近來發表過的怨言，包括美日結盟呈現一面倒的情況，德國大肆利用美國對北約的支持，及印度對美國加徵關稅必須取消。

安倍與川普討論了貿易與北韓的問題，川普與德印兩國領袖也談到了在南中國海與華為事件上，加強合作。華為是中國電信大廠，川普將之納入黑名單，並視之為對國家安全的威脅，因為其設備可能被用於電腦間諜活動。

但今日最主要事件，是川普與普丁的會面，這將是自去年 7 月赫爾辛基高峰會以來，兩人首度正式公開會面。在上次高峰會中，川普拒絕與美國情報機構採取合作態度。

川普說，他預期與普丁將相談甚歡。但他告訴記者說「我跟他說什麼，不關你們的事。」

川普政府官員更加擔憂，川普可能利用這次會面，在世界舞台上，再度抨擊特別檢察官穆勒，尤其穆勒近來已同意下個月到國會作證。