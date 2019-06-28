川普不想保護其他國家油輪 荷姆茲海峽更加堪憂

在全球最繁忙的海上原油運輸通道上，發生了系列油輪攻擊事件，引發了對海上安全的嚴重關切。偏偏此時，川普總統表示，美國可能停止提供其他船隻的安全保護。

5 月以來，在荷姆茲海峽，或接近該地區的水域，已有六艘油輪與美國一架偵察無人機遭到攻擊。

由於國內原油與天然氣產量大增，美國自中東進口能源下降，川普說，美國可能減少在荷姆茲海峽扮演的安全角色。

這項談話顯示，美國近 40 年來在波斯灣保護國家利益的政策已有所鬆動，也似乎與白宮官員所做的保證有所不符。白宮曾向盟國保證，將保護該狹窄水道的能源運輸安全。

為了回應川普的談話，日本內閣官房長官菅義偉週二說，就能源安全而言，荷姆茲海峽的安全運輸，對日本生死交關，對國際社會的和平繁榮至為重要。

介於波斯灣與阿曼灣之間的荷姆茲海峽，被視為是全球最重要的水道之一，連結著中東原油生產國與全球主要市場。對高度依賴進口中東原油的亞洲經濟體而言，扮演著關鍵角色。

2018 年，通過該狹窄水道的原油，約佔全球海上運輸原油的三分之一。去年，逾四分之一的液化天然氣，亦通過了荷姆茲海峽。

根據美國能源資訊局 (EIA) 統計，2018 年，平均每日約有 2100 萬桶原油通過了荷姆茲海峽，約佔全球消費量的 21%。

