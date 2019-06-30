美伊衝突加劇，俄股蓄勢待發

自從川普上任之後，對伊朗的態度轉向強硬，不但在去年 5 月退出「伊朗核子協議」，之後便開始加重對伊朗的制裁，並且在今年開始了全面經濟制裁，根據經濟學人智庫估計，伊朗原油收入相較從前減少了三分之二，人民怨聲載道，令伊朗領導人壓力升高，中東地區緊張情勢升溫，油價將可望受惠。

1. 美伊緊張局勢再升級

在美伊關係緊繃之時，美軍上週公佈影片證實一架無人機被伊朗擊落，雙方衝突再度升溫。

美國海軍在週一（6/24）宣佈又一艘美國兩棲突擊艦抵達位於中東的第五艦隊轄區，第五艦隊轄區範圍包含波斯灣、阿拉伯海到印度洋海域一帶，負責中東地區的戰略安全。這一新抵達的兩棲突擊艦 USS Boxer（LHD 4），將取代原先在該區域的 USS Kearsarge（LHD 3），加入同時也在該區域的美國航空母艦 USS Abraham Lincoln（CVN 72）和其附屬船隻。

美國目前雖稱仍不排除以軍事手段回應伊朗，現階段只採用經濟、金融制裁等非武力措施，但如果雙方在核武上達不成共識，或兩方衝突擴大，將令週邊區域的原油供給受到影響，進而推動油價上漲。

2. 油價有撐，俄國政府有武器抵禦不景氣

年初至今，受到前景不確定性升高，壓低全球原油預期需求，布蘭特原油停滯在約 60 美元左右的水位，為避免油價進一步走低，OPEC（石油輸出國組織）及其盟國開始討論延長減產協議至 2020 年的可能性，一旦達成共識，可望為油價提供支撐。與此同時，俄羅斯在全球景氣逆風下達成經濟正成長，政府賺得滿缽。這點讓俄羅斯政府有更多空間推行政策措施，來抵禦經濟不景氣。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1998- 2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 勞動市場熱，消費力暢旺

消費是帶動俄羅斯經濟成長最主要的項目，而近期公佈的 5 月份實質薪資和零售銷售年增率，都優於預期。而且，近期俄羅斯的勞動市場仍處於緊縮，失業率再度下探 4.5% 的低位，且國內的職位空缺數依舊呈現上升趨勢，代表未來薪資仍有增長的空間，民眾可支配的所得上升帶動國內消費，預計將再支持俄羅斯經濟擴張。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1994 - 2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

油價有支撐，俄股有機會

中東地區衝突不斷，加上美伊關係惡化讓該區域局勢更加緊張。OPEC 國家可望延後減產協議，石油價格下行空間有限。除此之外，目前俄羅斯的財政收入和外匯存底都持續在增加，給官方更多抵抗不景氣的空間。俄國勞動市場緊縮、薪資成長，將為國內消費注入更多成長力道，進一步推升俄股表現。

鉅亨精選基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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