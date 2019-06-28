普洱古樹茶收藏家發起贈茶餅活動 募集300個愛的故事

由科技、建設、金融、娛樂、文教等產業代表共同發起《阿布來了 好茶有請》贈茶餅活動，今 (6/28) 日正式開跑，提供 3 年古茶樹的普洱紀念茶餅 300 片，總價值超過新臺幣 300 萬元，讓民眾免費申請領取。

該次贈茶餅活動自即日起至今 (2019) 年 8 月 25 日止，徵集 300 個充滿親情、愛情、友情的故事，與茶結緣並帶出愛的能量。凡是想為長輩準備生日賀禮、為夫妻準備愛情的見證禮、為新生兒準備的祝福紀念禮的民眾，完成主辦單位舉辦的 DIY 體驗活動，即可申請領取單餅價值上萬元的 4713 古茶樹普洱紀念茶餅。

台灣寰寶科技公司董事長王克萍表示，該活動並非由一個事業組織所策動，也不像實質的商業體追求利潤目標，更不是公益組織 NGO 或是針對特定資助項目。而是集結珍愛普洱古樹茶的 4713 收藏家們以信任、合作為核心，所發起的活動，團隊協力合作推動 “愛與分享” 善念。

活動方式為事先將相關證明檔案寄至 “4713TW@gmail.com” 信箱，經工作人員確認資格後並前往指定地點完成「我愛我 DIY 探索」的體驗，即可獲贈 4713 古茶樹普洱紀念茶餅一餅。該 DIY 探索體驗活動是運用愛的力量與幸福圖騰的挑選，從遊戲中看見自己的需要，進而鼓勵用最容易、且持續的方式，再度給予自己力量，如此的自我覺知與療癒的過程。

為了能夠容易且持續的為自己補充能量，此次也研發了新式古茶樹普洱飲茶法，完全不需要準備茶席或多餘的泡茶道具。運用簡單三步驟，「一步沖入滾水，二步放入茶葉，三步悶泡一夜」，即可喝到最棒的古樹茶，實行能量均衡、便利隨時、持續有規律的養身三大黃金法則。