〈暑假消費指南〉強檔電影接力上映 銀行刷卡優惠拚了

每到暑假，就是一波電影強檔熱片的高峰檔期，炎炎夏日泡在電影院裡成了影迷的最愛，除了看看要把哪些喜愛的好片列入口袋名單，比較各大信用卡提供的電影刷卡折扣優惠也是重要功課。

今年暑假有許多院線強片，從「玩具總動員 4」、「蜘蛛人：離家日」到「獅子王」，都是影迷們殷切期盼的電影。各發卡銀行也鎖定暑期電影商機，提供刷卡購票折扣或是紅利回饋，但必須留意的是，部分銀行的回饋設有條件限制，有些要求刷卡簽單、有的有消費門檻。

以全台大型連鎖戲院「威秀影城」來說，凱基、花旗、台新三家合作銀行中，凱基魔 FUN 卡不分平假日享 40%、60%、100% 現金點回饋，而花旗也提供假日購票折扣 85 折，饗樂生活卡卡友可高至 83 折，最多每日可以買 4 張。要注意的是，台新則是週五~ 假日無折扣。

「國賓影城」部分，凱基魔 FUN 卡一樣不分平假日享 40%、60%、100% 現金點回饋；此外，國賓影城全台有兩家位於環球購物中心，分別在中和與屏東，刷中信環球購物中心聯名卡且憑 399 元實體簽單，天天 66 折起。另外，刷聯邦微風聯名卡憑 399 元簽單，週一到週四 6 折、週五~ 假日 65 折，全卡友於全台國賓影城，享天天 65 折起。國泰世華銀行則需指定卡別，且簽單要達 1000 元，週一~ 週四 6 折，週五~ 假日 63 折。

若從信用卡角度來看，凱基魔 FUN 卡電影優惠已行之有年，在電影發燒友圈佔有一席之地，凱基銀行表示，即日起至 12 月底，一般消費刷魔 FUN 卡累積滿額，並到華納威秀、秀泰、美麗華、新光等 12 家連鎖影城消費，當期帳單的影城消費即可享有現金點回饋。

當期一般消費達 3000 元~ 7999 元，當期帳單的影城消費可享現金點回饋 40%，相當於電影票「打六折」；一般消費滿 8000 元~ 2 萬 9999 元，當期影城消費可享 60% 現金點回饋，相當於「打四折」；消費 3 萬元 (含) 以上，所獲得的影城現金點回饋更高達 100%，等同電影票免費。



凱基銀行指出，凱基魔 FUN 卡的優惠不但可用於現場購票、影城網路訂票，連影城會員儲值、影城內的電影週邊商品也都適用現金點回饋。建議卡友可以集中一般消費刷凱基魔 FUN 卡，再加上購買電影會員儲值，不受當月消費門檻的限制即可享受高回饋率，日後就能隨時輕鬆運用儲值金看電影。

而聯邦銀行在今年底前，只要聯邦卡綁定行動支付，就可以天天以 65 折的價格在全台國賓影城購票，算是門檻最低、優惠天數最多的電影折扣優惠，不過只與國賓影城合作，若要到其他電影院則無優惠。

國泰世華銀行的 KOKO 白金卡，憑一個月內同卡號的單筆 1000 元以上的實體刷卡簽單，享週一~ 週四 6 折，週五~ 週日及國定假日 63 折起優惠，平假日不限時段，全台國賓、台中新光影城刷卡購票享優惠價。

值得一提的是，魔 FUN 卡除了看電影享優惠，KTV 常客亦享好康。當期一般消費達 3000 元 (含) 以上，再到錢櫃、好樂迪等兩大連鎖 KTV 消費，可獲 4% 現金點回饋，每期帳單最高回饋 300 點。凱基銀行提醒，現金點會於當期帳單入點，點數終身有效，每年上限 2 萬點，一點等於現金一元。

