法德藥搶攻1500億乾眼症商機 與美國藥廠簽授權添新動能

特殊學名藥廠法德藥 (4191-TW) 今 (28) 日宣布，與美國藥廠簽訂眼科新劑型產品專利授權，搶攻全球 49 億美金 (約新台幣 1519 億元) 乾眼症商機，董事長詹惠如表示，有別於傳統外用滴眼方式，新授權的眼科新劑型新藥將採遞輸系統能避免引發副作用，對未來營收增添新動能。

法德藥指出，新授權的眼科新劑型新藥是一套新的藥物遞輸系統，有別於外用眼藥水方式，而是在皮膚注入藥劑，讓顱部神經傳訊號給中樞神經系統，來達到治療效果，優點在於可避免眼部接觸藥物引發的副作用。

根據研究機構調查，2024 年全球乾眼症商機達 1519 億元，其中亞洲需求高於歐美。研究機構估，中國緩解乾眼症相關產品，2028 年規模可達人民幣 78.38 億元 (約新台幣 17.41 億元)，台灣銷售規模則可達 3.3 億元。法人分析，若法德藥的技術順利上市，可為營收添新動能。

此外，法德藥的特殊學名藥 Pipeline 也有進展，包括抗思覺失調症用藥 - 奧氮平口崩片，已通過美國 FDA 實地查核產品試驗數據；長效型降血壓用 - 藥琥珀酸美托洛爾緩釋片，進入美國 FDA 最後評審階段，盼下半年取得藥證；抗思覺失調症用藥 - 富馬酸喹琉平緩釋片，則進入中國藥監局 NMPA 最後審評，可望下半年取得藥證。