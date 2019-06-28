〈康友股東會〉積極取得印尼、菲律賓藥證 明年營收看俏

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2019年6月28號16點20分

疫苗廠康友 - KY(6452-TW) 今 (28) 日召開股東會，總經理章永鑒表示，目前正積極拓展東南亞市場，力拚今年營收、毛利率持平去年，而原本預計 2 年內拿到印尼藥證，但時程遞延，若取得藥證後，明年整體營收將優於今年。

章永鑒指出，禽流感 H5N1 及 H9N2 的疫苗，原預計 2 年內拿到印尼藥證，但受當地齋戒月、過年、審查第 3 方認證等影響下，時程延遲，不過仍持續投入 100 萬美元提升設備。

另一方面，非洲豬瘟疫苗與印尼其他廠商洽談授權中，加上中國大輸液業績持穩，章永鑒表示，力拚今年營收、毛利率持平去年，法人估，明年取得印尼藥證後，營收將優於今年。

印尼市場目前疫苗包括雞新城疫滅活疫苗 (ND LaSota)、禽流感 H5N1 及 H9N2，其中 ND LaSota 已取得藥證，不過營收貢獻不大；而禽流感 H5N1 及 H9N2，原預計能 2 年取得印尼藥證，不過目前時程延遲，其中 H9N2 的審查速度最慢。

章永鑒解釋，由於遇上印尼過年、齋戒月，加上 H9N2 對印尼是全新藥證，需透過峇里島大學等第 3 方認證，因此導致時程拉長。

展望後市，章永鑒表示，雖印尼藥證比預期慢，但非洲豬瘟疫苗等其他產品，已開始洽談授權，估挹注明年營運動能，整體來說，今年東南亞市場多處在扎根工作建置階段，今年營收難有突出表現，但藥證陸續審查通過，中長期來看，明年營收可期。

至於菲律賓市場策略，康友指出，今年若如期取得 GMP 及藥證，將先在當地銷售疫苗試水溫，依據銷售狀況，再評估明年是否當地設廠，擴大東南亞市場。

另外在中國大輸液部分，章永鑒表示，中國是抗生素產量最高的國家，但近來政府也開始限制，不少小廠陸續退出，僅剩不到 200 間，大廠也因此提高市占率，預期大輸液的營收將持穩持平。