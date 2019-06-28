前進波灣市場前哨站 一銀印尼辦事處拚9月底前開業

銀行持續拓展東協市場，第一金控 (2892-TW) 核心子公司第一銀行印尼雅加達辦事處日前獲印尼主管機關同意，預計 9 月底前可開業營運，一銀表示，雅加達辦事處除可就近服務台商，還能汲取當地伊斯蘭金融經驗，替日後前進波灣市場提前鋪路蓄積能量。

東協國家擁有人口紅利優勢，在政府新南向政策力推下，近年來逐漸取代中國西進市場，成為銀行拓展版圖新目標，去年起美中貿易戰開打後，產業供應鏈紛紛轉進南向躲避高關稅，更讓東協成為銀行積極鎖定目標。

根據金管會資料，目前國銀包括中信銀、國泰世華、上海商銀在印尼雅加達設有據點，中信銀深耕印尼市場超過 20 年以上，在當地設有一子行與四家分行，國泰世華與上海商銀則在雅加達成立代表人辦事處。

另外，玉山銀行與土地銀行則已向金管會申請設立雅加達辦事處，並已獲金管會核准，現正向印尼主管機關點頭同意。

一銀表示，雅加達辦事處成立後，將串聯整合新加坡、胡志明市、河內市、永珍、金邊分支行及仰光、曼谷等代表辦事處營運據點，布建更完整綿密之亞太金融服務網。

一銀目前海外共有 37 處據點，第一美國子行奇諾崗分行 4 月已開業營運，德國法蘭克福分行、美國休士頓分行也有望在今年開業，另美國子行預計年底前在北加州再增設 1 家分行，加上柬埔寨年底前預計再增設 2 家支行，今年規劃增設的 7 個海外營業據點將陸續開花結果。