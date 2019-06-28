百德明年營收可望翻倍跳 股價一度漲停

高階工具機廠百德機械 (4563-TW) 宣布收購 Winbro 集團，預計第 4 季完成股權交割，未來將可打進航太工業大廠設備供應鏈，完成收購後，明年營收規模可望較今年翻倍成長，激勵今 (28) 日股價逆勢跳空開高，一度強攻漲停價 60.5 元。

百德董事會決議取得 Winbro 集團所有股權，將以 6350 萬美元 (約新台幣 19.69 億元) 為基礎交易對價，預計第 4 季完成股權交割，收購 Winbro 後，藉由雙方優勢互補可降低成本，並共享通路，有助百德打入航太供應鏈。

百德去年營收創高、達 20.19 億元，但工具機產業今年持續受到美中貿易戰影響，觀望氛圍濃厚，拉貨動能趨緩，百德今年前 5 月營收約 6.05 億元，年減 22.74%，董座謝瑞木也對今年營運保守看待。

從 Winbro 營收表現來看，過去 3 年每年營收規模約 4500 至 5200 萬美元 (約合新台幣 13.95 至 16.1 億元) ，今年第 4 季完成股權交割，Winbro 成為百德旗下 100% 持股子公司後，百德明年營收規模，至少可再增加新台幣約 13.95 至 16.1 億元。

法人估，以百德今年營收 16 至 17 億元推算，明年加入 Winbro 集團營收後，營收規模將較今年翻倍，估可達 30 至 33 億元。