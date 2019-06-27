三大法人同站買方 共買超164.85億元 0050獲外資連7買

台股今 (27) 日在權值股帶領下，包括台積電、台塑化與台化均走出貼息窘境，朝填息路邁進，指數終場大漲 121.35 點，收在 10773.9 點，重回 5 日線與季線，三大法人同站買方，外資買超 144.04 億元，投信買超 8.35 億元，自營商買超 12.46 億元，共買超 164.85 億元。其中，元大台灣 50 已獲外資連 7 買，共買超逾 5.8 萬張。

台指期部分，外資增持多單 1329 口，多單未平倉口數增至 34376 口；投信回補空單 714 口，空單未平倉口數降至 29752 口；自營商回補空單 2685 口，空單未平倉口數降至 3363 口。

外資今日買超上萬張的個股包括新光金、群創、友達、台積電、鴻海與國泰金，ETF 則有元大滬深 300 正 2、元大台灣 50 反 1 及元大台灣 50。外資今日買盤主要集中在電子與金融股，買超包括聯電、英業達、仁寶、旺宏、技嘉、緯穎、瑞昱、華邦電、宏碁、華通、聯茂、日月光投控、金像電、嘉聯益、京元電子、南茂、廣達、微星、台達電、臻鼎 - KY、明泰。

另外外資也大買金融股，包括台新金、中信金、永豐金、華南金、第一金、富邦金、合庫金、彰銀、上海商銀、臺企銀、元大金、台中銀等；另外同步搶近傳產股亞泥、中鋼、寶成、長榮、台泥、台塑、遠東新、統一、正新、總太、中華電、遠百、中鴻、漢翔、榮成、台塑化、台灣大。

外資賣超方面，賣超最多是兆豐金、賣超 9293 張，第 2 名長榮航、第 3 名大同，外資賣超張數皆逾 6000 張，第 4 名為大同、外資賣超 5166 張，第 5 為奇鋐、賣超 4503 張，第 6 為台光電、賣超 3016 張，第 7 至 10 名依序為台表科、華新、泰鼎 - KY、國建。

投信今日買超第 1 名為旺宏、買超 3101 張，第 2 至 4 名分別為微星、技嘉、欣興，均獲外資買超逾 2600 張，第 5 為南電、買超 1162 張。投信賣超第 1 名至 5 名分別為為泰碩、中華電、兆豐金、聚陽、葡萄王，投信買超張數均未超過 1000 張。

自營商今日買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超張數逾 2 萬張，第 2 為元大 S&P 原油正 2、買超張數逾 1 萬張，第 3 至 5 名分別為南亞、力麗、元大高股息。自營商賣超第 1 為元大台灣 50 反 1、賣超 2.4 萬張，第 2 為富邦 VIX、第 3 為中石化，兩者均遭外資賣超逾 1 萬張，第 4、5 名分別為富邦上証反 1、元大 S&P 原油反 1。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，台股今日大漲逾百點，且國際股市表現普遍不錯，顯示市場雖小保守，但仍樂觀看待 G20 川習會協商結果；若大盤明日仍站穩季線之上，待周末川習會結束後，下周盤勢應會更加明朗，指數有機會朝高盛看好的 11200 點邁進。