比特幣完美展示雲霄飛車走勢 1天內由高點跌逾2成

在價格創下 17 個月新高之後，比特幣又一次展現這項資產的高波動性，台北時間週五 (28 日) 清晨 4:00 左右，跌至 10300 美元附近，較前一天的高點下跌 3000 美元。

但自 5:00 之後比特幣買盤再次介入，在 9:00 左右，價格又回升至 11600 美元，收復超過 25% 的跌幅。

(圖表取自 Coindesk)

比特幣本週一度飆漲 39%，至 13880 美元，創 2018 年 1 月以來新高，交易過於熱絡的結果，週三一度迫使加密貨幣交易所 Coinbase Inc.，經過一小時才修復。近日比特幣的波動猶如 2017 年底至及 2018 年初的瘋狂，分析師認為，這可能是未來發展的跡象。

Fundstrat Global Advisors 的技術策略師 Robert Sluymer 在最新的報告中指出，比特幣若出現 20-30% 的回調幅度，並不會令人感到意外，這也符合比特幣最近的牛市回調行情。

Genesis Global Trading 執行長 Michael Moro 表示，即使是最樂觀的牛市多頭，也會覺得一週漲 50% 實在是太快了。他認為，如今價格急漲急跌的關鍵在於槓桿，槓桿的存在加大了波動幅度，雖然比特幣有這種走勢的歷史，但實在很難說這在財務上是健康的。

比特幣這波大漲，就在 Facebook 宣布推出加密貨幣 Libra 之後，許多分析師都認為，Facebook 此舉讓加密貨幣重回投資人視野，是最重要的催化劑。

Jefferies 分析師 Christopher Wood 在報告中論及此點，認為關於此項計畫的各種討論必然有助於恢復對比特幣的興趣。Galaxy Digital Holdings 執行長 Michael Novogratz 也相信，比特幣破萬的關鍵就是 Facebook，當全球最大的公司之一，要人們相信加密貨幣，必然使投資人更為自信。

相較之下，交易平台 eToro 高级市場分析師 Mati Greenspan 相信，價格飆升的原因更可能是機構投資人的進場，以及過去熟悉加密貨幣的投資人歸隊。

他在一份報告中指出，加密市場昨天有點過熱，現在正在降溫。這是一個令人難以置信的市場，在不到 1 個小時的時間裡，價格會下跌 15% 左右，然後又拉升衝破前一個交易日的高點。

(圖表取自 investing.com)

至台北時間 9:40，比特幣 24 小時的跌幅已經減至 10% 左右，而其他以太幣、瑞波幣、萊特幣等主要替代幣，跌幅也在 9-12% 之間，大致隨比特幣的走勢波動。