能源盤後—G20峰會、美伊局勢緊張 原油再爬高

週四 (27 日) 交易，原油溫和收高，攀上多週高點。全球市場靜待 G20 峰會關鍵性的貿易談判，並觀察美伊間可能構成全球供應風險之緊張局勢。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 5 美分或約 0.1%，收每桶 59.43 美元，為最前月契約自 5 月 22 日以來最高收盤價。根據道瓊市場數據，本月迄今價格已上漲約 11%。

前一日已因應 EIA 原油庫存報告意外下降近 1300 萬桶，美國原油大漲近 3%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 6 美元或 0.1%，收每桶 66.55 美元，本契約週五到期，本月迄今漲幅 3% 以上。

Walsh Trading 首席市場分析師 Scott Gecas 表示，「我認為，本月石油市場的強勁是有道理的，因為有中東緊張局勢支撐價格，霍爾木茲海峽 (主要的石油運輸阻塞點) 出現任何挫敗都會立即影響供應。」

本月稍早，伊朗擊落美國監視霍爾木茲海峽的無人機後，美伊之間緊張氣氛便升溫。

他補充，「中國需求明顯增加，這由庫存下降和消費增加的現象證實了這點。」他認為，中美 G20 峰會上若達成協議將會支撐油價。

分析師認為，川普和習近平均將利用本週末的 G20 峰會為現行的貿易戰「按下暫停鍵」，儘管還有一些不確定性存在。由於貿易戰紛爭，使得經濟復甦的健康度和能源需求都受到質疑。

Vanguard Markets 管理夥伴 Stephen Innes 指出，「有太多『假如』圍繞著 G20 峰會、川普的威脅 B 計畫、OPEC + 會議上，俄羅斯是否同意延續減產協議...... 這些微妙複雜的情況，在月平均高點水準，有很多引發緊張的理由。」

中國提出重啟貿易談判之先決要件

《華爾街日報》週四報導，中國習近平計畫向美國總統川普開出貿易休戰先決條件，包括要求美方解除對華為禁令、取消所有中國關稅，以及放棄讓中國購買更多美國出口產品。

這樣的要求令人質疑中美溫和休兵之可能性。《南華早報》稍早報導稱中美已經實現暫時貿易休兵。

OPEC + 會議

原定本月 25-26 日的 OPEC + 會議已確定延後至 7 月 1-2 日，屆時伊朗和任何潛在地區混亂都可能成會談的內容。

《Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，「市場很高程度仍預期 OPEC + 下週會議將決定下半年續行目前的減產協議，但因為下週遇上假日休市，交易員仍需警惕意外發生。」下週四美國獨立日將休市。

「過往經驗來看，OPEC 喜歡在美國休市的時候，弄點意外來嚇嚇市場。最痛苦的近期經驗是 2014 年的感恩節，當時 OPEC 決定維持產量目標不變，儘管市場原本預期會減少。」

回到美國原油，EIA 報告顯示上週原油庫存大降 1280 萬桶， Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「這是自 2016 年以來最大單週原油下降程度，也是 EIA 有史以來排名第五大單週下降程度。美國原油近幾週的漲勢可能被誇大了，現在市場的調整可能會很可怕。」

其他能源商品交易

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 1.947 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 1.953 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.6 美分或 2.5%，收每百萬 Btu 2.324 美元，為最前月契約自 6 月 18 日以來最高點。

EIA 週四公布，國內天然氣供應量增加 980 億立方英呎，略低於預期 (1000 億立方英呎)。