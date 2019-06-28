美原油庫存降、美伊情勢緊繃 油價估創1月以來最大單月漲幅

根據《彭博社》報導，美國石油協會 (API) 數據顯示，上週美國原油庫存減幅大於預期，加上美伊緊張關係加劇，使油價獲得支撐，估將創下 1 月以來，最大單月漲幅。

台北時間週五 (28 日) 下午 5 點 19 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.43%，至每桶 65.39 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.44%，至每桶 59.17 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

報導稱，雖然週五油價走跌，抑制了漲勢，但 6 月累計漲幅，應可創下 1 月以來最佳表現。

由 API 數據可得知，截至 6 月 21 日當週，美國原油庫存減少 750 萬桶，至 4.745 億桶，降幅高於分析師預期的 250 萬桶。

而中東地區緊張情勢升溫，也帶動油價走高；美國政府日前下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

美國總統川普示警，若伊朗對「任何美國事物」進行襲擊，美國將摧毀伊朗部分地區，但他仍會敞開協商大門，亦可能取消經濟制裁。

伊朗總統羅哈尼痛批川普「智障」，並強調德黑蘭當局在策略上的耐心，不代表他們害怕美國。

市場普遍預期，石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+)，會在下週(7 月 1 日至 2 日) 的會議上，延長減產協議，且可能擴大減產幅度。

華僑銀行經濟學家 Howie Lee 表示，若美中貿易戰可暫時休兵，OPEC + 繼續執行減產，油價可望進一步攀高。

投行高盛於最新報告中預估，OPEC + 可能會延長減產協議，但不會擴大幅度；摩根大通報告則認為，沙烏地阿拉伯將推動規模更大的減產。

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