全球前五大IC設計廠營收 聯發科較去年成長 輝達年減幅逾2成

據集邦科技 TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新統計，今年第 1 季全球前十大 IC 設計業者營收中，前五名中僅聯發科 (2454-TW) 較去年同期小幅成長，主要是因導入更多手機客戶，加上智慧家庭產品出貨加持，而博通、高通、輝達與超微則皆出現衰退，其中，輝達因庫存尚未完全去化，衰退幅度最大、達 24.4%。

輝達衰退幅度最大的原因，在於遊戲顯卡庫存尚未完全去化，遊戲顯卡第 1 季營收大幅衰退 4 成，另一成長主力資料中心市場，也因超大規模資料中心與企業在 GPU 採購數量逐漸趨緩，使營收出現近 3 年來首次衰退，預計第 2 季仍會持續衰退，較去年同期減少約 2 成。

博通方面，受到美國商務部禁售華為政策影響，半導體部門第 1 季營收較去年同期衰退，但在完成收購 CA Technologies 之後，將對整體營收有所挹注，第 2 季在美中貿易戰越演越烈下，預料營收仍會持續衰退，年減幅度估約 7%。高通仍受到智慧型手機需求明顯下滑影響，第 1 季手機晶片出貨量去年同期衰退 17.1%。

聯發科雖也受到智慧型手機市場影響，但去年開始陸續導入 OPPO、小米等客戶，加上在智慧家庭市場多有斬獲，使第 1 季營收小幅成長。展望第 2 季，營收將受美元匯率影響，估年減 1.5%，但若以新台幣計算，則估成長約 2%。

國內 2 家大廠聯詠 (3034-TW) 與瑞昱 (2379-TW) 方面，聯詠受惠 TDDI 與 AMOLED 面板成為智慧型手機市場新寵，滲透率提高下，帶動聯詠第 1 季營收年增 35.8%，排名超越瑞昱，奪下第 8 名；瑞昱受惠網通與顯示市場帶動，加上真無線藍牙耳機市場需求熱絡，第 1 季營收年增 14.9%。