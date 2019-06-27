客戶訂單增加 宏捷科Q3營收動能看俏

砷化鎵廠商宏捷科 (8086-TW) 近期受惠台灣及亞洲客戶訂單增加，法人認為，本季產能利用率將從首季的 40-45% 提升至 6 成，估本月營收將略高於 5 月，而在客戶及 VCSEL 帶動下，本季營收將可望季增逾 3 成。

法人指出，由於美中貿易戰，部分亞洲客戶轉單宏捷科，預期第 3 季手機功率放大器 PA 出貨量將持續成長，加上 VCSEL 動能持續，整體訂單可望明顯增加，產能利用率也可提升至 8 成以上，推升第 3 季營收表現。

法人表示，雖然美中貿易戰影響全球消費市場，但全球功率放大器 PA 市場規模沒有太大改變，僅有訂單的移轉，讓原本以美系客戶為主的宏捷科，因美中貿易而逐步轉為以亞系客戶為主，目前宏捷科投片到產出約 1.5 個月，第 4 季營運動能尚不明朗，但依往例，客戶第 3 季陸續回補完庫存後，第 4 季營收將持平或小幅下滑。

宏捷科今 (27) 日股價大漲 4.8 元，終場收在 65 元，漲幅達 7.97%，創 2018 年 7 月以來波段新高。

宏捷科 5 月合併營收 1.55 億元，月增 25%，年減 20.92%，累計 1 到 5 月合併營收為 5.89 億元，年減 31.6%，25 日除息首日也順利完成填息。