宏佳騰拚今年營運優去年 搭載gogoro換電系統電動機車將亮相

機車品牌商宏佳騰 (1599-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長鍾杰霖表示，搭載 Gogoro 換電系統的全新電動車款已進入最後研發階段，即將亮相，而台灣研發中國組裝的黃牌重機也將在中國開始出貨，再加上沙灘車外銷受惠市場需求持續回溫，力拚全年營收和獲利表現優於去年。

鍾杰霖指出，去年推出全球首創的「智能儀表 CROXERA 車款」，以及「業界同級車冠軍 ELITE300R」和「好看、好騎、買得起的 Dory115」廣受到市場好評，加上外銷部分沙灘車市場回溫，業績表現逐漸回到過往水準。

由於宏佳騰今年將首度推出採用 Gogoro Network 電池交換和智能電池管理系統電動車款，市場矚目，鍾杰霖說，除了強化外型設計，與市場上其他電動車最大的差異在於宏佳騰的電動車搭載新一代 CROXERA 智慧儀表系統，可為騎乘者帶來更多元且便利的騎乘體驗，新車預計在今夏發表。

宏佳騰股東會中通過 107 年度財報和盈餘分配案，每股將配發現金股利 1 元、股票股利 2 元，而會中也進行董事改選，名單均與上任相同，隨後董事會也選出由鍾杰霖續任董事長。

宏佳騰去年合併營收 25.99 億元，年增 6.95%，稅後純益 2.17 億元，每股純益 (EPS)3.59 元優於前一年度的 2.4 元，今年受惠沙灘車客戶拉貨，前 5 月合併營收達 10.78 億元，年增幅 37.12%。