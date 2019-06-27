台股盤前—G20登場前市場態度觀望 收復季線唯量是問

受大型權值股卻深陷貼息窘境與美中貿易戰瀰漫觀望氛圍影響，台股本週連續三個交易日持續走跌，加權指數一路跌破季線之下，成交量也低於千億元，由於今 (27) 日適逢摩台指結算日，美股費半指數與那斯達克 26 日雖同步走揚，有利半導體股價表現，但大盤想收復季線，得先力拚成交量放大。

美股四大指數 26 日漲跌互見，那斯達克與費城半導體同步上揚，其中晶片大廠美光決定恢復部分對華為供貨，加上晶片需求回溫，激勵股價大漲，費城半導體也應聲上漲逾 3%。

台股本週受到主要權值股貼息拖累，加上美中貿易戰態勢尚未明朗，市場觀望氛圍縈繞，電子與半導體等肩負撐盤重任等族群股價紛紛熄火，改由內需、傳產、記憶體與比特幣等族群輪流拉抬盤勢，但因缺乏量能助攻，不僅 10700 關卡不保，就連季線也宣告失守。

市場高度矚目的 G20 峰會明日即將登場，美中領導人是否有機會和談，緩解貿易摩擦機僵局仍是未知數，但市場日前傳出，晶片大廠美光、英特爾與高通等均有意透過產地繞道模式恢復對華為供貨，為懸宕多時的貿易戰捎來一絲曙光。

市場人士認為，美國封殺華為做法，雖如願圍困華為，但也衝擊美國晶片製造商，如今美光已證實恢復部分對華為供貨，將使華為智慧型手機與電信基地台設備供貨逐漸回穩，並進一步挹注相關供應鏈與概念股業績回溫。

此外，在臉書跨足虛擬貨幣效應下，推升比特幣價格持續飆漲，目前價格已經衝上 1.2 萬美元，站上 17 個月來新高，相關概念股也成為近期盤勢新亮點，包括映泰、麗臺、撼訊、微星、技嘉等股價近期在挖礦風潮推升下，表現頗為強勢。

法人表示，從本週盤勢與成交量來看，市場仍持續觀望導致追價意願低落，在 G20 美中領導人會面結果出爐前，市場短線仍難以擺脫觀望，建議勿貿然追高，短線鎖定股價偏低、有基本面優勢的個股為佳。