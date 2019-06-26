如果中美貿易談判破裂 川普的B計畫非常簡單

川普總統說，中國貿易協定的替代品非常簡單：就是加徵關稅，減少與第二大經濟體進行貿易。

週三上午，在接受福斯新聞訪問時，川普表示，若全球兩個最大的經濟體未能達成具體的貿易協定，他樂於自中國接受進口關稅。

「我對中國的 B 計畫，就是每個月接受數十億，數百億美元，進而減少跟他們做生意，」川普說。華爾街急著等待川普與中國國家主席習近平週末在日本大阪的 G20 高峰會上會面。

美國已經對約 2000 億美元的中國商品課徵 25% 關稅，川普並威脅還將對逾 3000 億美元的中國商品課徵相同的關稅。

以往，川普認定關稅對中國傷害較大，因為他們出口至美國的商品 (2018 年達 5600 億美元) 遠多過美國賣給中國的商品(1800 億美元)。

在福斯新聞台，川普還說，如果中美協商已無可挽回，他將對尚未受到關稅衝擊的中國商品加徵關稅。

由於全球央行宣布放寬貨幣政策，以對抗全球關稅帶來的經濟衝擊，S&P 500，道瓊工業平均指數與 Nasdaq 指數均創新高點，或接近歷史高點。

川普再度對歐洲央行總裁德拉吉讚譽有加，德拉吉上週說，可能需要推出更多的振興措施。

川普打趣說：「我們應該用德拉吉擔任 Fed 主席，而非現在這個人，」

這位第 45 任美國總統還說，他有權將鮑爾降職，但並未說他會這麼做。「我有權將他降職，我有權開除他。他必須降息，協助我們與中國競爭，」川普告訴福斯新聞台。

「有德拉吉在，歐洲在做什麼，他們在強力吸金，」川普說。「我們正好相反。」