中華開發創新加速器助攻5大新創 首發瞄準日本

開發金 (2883-TW) 今 (26) 日表示，開發創新加速基金成立的「開發創新加速器」，聚焦網路雲端等四大領域，迄今基金規模達新台幣 12.9 億元。現在更進一步打出「國際盃」，攜手 5 大新創公司策略夥伴首發日本，拜會包括開發創新加速器策略夥伴 LINE 等多家重要日本企業，助攻新創團隊進入全球市場打「國際盃」。

開發創新加速器成立於 2017 年，由開發金旗下中華開發資本成立，成為新創團隊與創投、指標企業及國外加速器媒合的平台。中華開發資本已積極轉型資產管理，近年透過「中華開發創新加速基金」投資早期新創，聚焦網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電子商務四大領域，迄今基金規模達新台幣 12.9 億元。

開發創新加速器成立後致力成為新創界的平台，透過與台灣新創公司的各項積極互動，充份了解業者對於開拓海外市場的強烈需求，因此本月率領台灣新創團隊，赴日拜會包括開發創新加速器策略夥伴 LINE 等多家重要日本企業，作為開打國際盃的第一步。

開發創新加速基金總經理郭大經表示，台灣新創公司要擴大規模惟有走出海外；挑選日本成為首站，不只因為日本與台灣的地緣關係，還包括日本的大商社企業文化，市場供應鏈位階分明，加上新創生態系樣貌差異，反而提供台灣新創團隊技術或服務的切入利基，郭大經說：「我們觀察到，這股需求相當強烈，藉由日本市場做敲門磚，助攻新創團隊進入全球市場打『國際盃』，是我們的願景。」

參與開發創新加速器日本首發團的新創公司投資戶包括 FunNow、KKday、AsiaYo、Viscovery 及 Cherri Tech 等五家公司。這五家公司業務範團涵蓋旅遊觀光、AI 人工智慧與創新金融等不同領域，在開發創新加速器的安排下，除策略夥伴 LINE 以外，也拜會日本最大電商及網路搜尋龍頭，同時還有日本具領導地位的旅遊、交通及金融集團高層。

郭大經指出，開發創新加速器希望能產生「母雞帶小雞」的實質效益，有效連結台灣新創團隊與日本商業、科技、金融業界高層，並以「團隊模式」取代「單打獨鬥」，為新創媒合所需資源，進一步促成投資機會。