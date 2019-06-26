【華冠投顧】G20前夕市場觀望氣氛濃厚!台股持續緩跌!後勢看法內文分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、3037 欣興

台股盤勢分析:

回測月線

美股四大指數重挫下，台北股市早盤下跌 - 45 點開出，在欠缺人氣主流下，全場都在平盤下遊走；尾盤加權指數欲振乏力，在台積電的壓抑下，終場下跌 - 54 點作收，收在 10652 點，成交量 855 億。

台北股市今天一如預期的向下修正!! 從上周五『回頭是岸』至今天，加權指數已經修正超過 150 點；台股也從破五日線到今天再破季線… 市場也從樂望轉向保守。而每天都有投資人問：『何時靠岸??』。對於這個問題… 基本上武傑的答案還是：『船上人太多… 不甩一些人掉，很難靠岸丫!!』。從盤中的結構來看，今天和昨天大致上類似；唯一的差別是就外資昨天賣多一點，今天賣少一點。昨天我們預期今天尾盤可望來到『滿足點』，但是就今天籌碼變化而言；短線浮額依舊沒有有效清洗。因此，在 G20 前夕，市場的投資信心已經到達『臨界點』；在欠缺買盤下，預估下半周盤勢還要…『回測月線』!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2399 映泰、2903 遠百、1541 錩泰、2465 麗臺、4938 立積、6533 晶心科可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

9955 佳龍、8436 大江、4803VHQ-KY、3356 奇偶、1809 中釉、1707 葡萄王… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。