

◆盤勢分析

1. 受美國財務部長發表中美貿易協定完成 90% 言論激勵，美國早盤開高，但因市場持續觀望周六 G20 峰會，收盤四大指數漲跌幅介於 - 0.12~3.21%%。其中美光因 3Q 財報預期佳且恢復對華為供貨股價大漲 13.34% 領漲科技股，NVIDIA、AMD、高通、Intel、Apple 漲幅超過 2%，台積電 ADR 上漲 0.41%。

2. 台股周三呈現跳空開低震盪，因 2330 台積電持續貼息弱勢走勢，拖累電子分類指數及大盤指數下跌，盤面以中小型作帳題材股較為活潑，終場指數下跌 54.17 點，跌幅 0.51%，收在 10,652.55 點，成交金額為 856.76 億元。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：下檔支撐為月線 (約 10572 點附近)，上檔壓力約為 10850 點附近。

(2) 量能：成交量萎縮至 900 億元之下，後勢要放大至 5 日均量之上才有利多方轉強。

(3) 技術指標：KD 高檔死亡交叉，提防短線回檔月線支撐。

(4) 法人籌碼：三大法人合計買超 2.25 億元：外資賣超 5.86 億元、投信買超 0.51 億元、自營商買超 7.6 億元。

4. 櫃買指數上漲 0.11%，收在 136.17 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 134 點附近，壓力為 138 點附近。

5.IC 設計：受惠中美貿易戰轉單效應的 4968 立積沿著 5 日均線強勢上漲周三再創今年新高，6533 晶心科今日轉強創下 6 月反彈新高，相關族群後勢仍可留意 2379 瑞昱、2454 聯發科等個股。

6.PA：受惠中國 5G 加速釋照對於 PA 需求提升，8086 宏捷科帶量盤中一度觸及漲停，相關族群 2455 全新走強。

7. 運動：由於相關個股營運較不受貿易戰影響，盤面資金仍持續聚焦運動風相關族群，周三健身器材 1515 力山及 1736 喬山股價在高檔經過兩周整理後再度轉強，後勢仍可留意如電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、6670 復盛應用等。

8. 操作建議：近期國際股市持續隨 FED 態度，國際貿易戰消息波動，目前台股已由低檔 10227 點反彈近 600 點，且面臨 10800 點的整數大關，預期短線震盪將加劇，指數反彈高點仍是成交動能而定。選股方向可留意金融、散熱、內需、生技、運動休閒、IC 設計等。

9. 習川會將登場 中美貿易協議 已完成九成：大阪「習川會」前夕，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）26 日表示，中美貿易協議已經完成 90％的工作，只要雙方做出正確的努力，「有望在年底達成協議」。不過美國總統川普威脅，仍在考慮對剩下所有中國進口商品加徵關稅，如果中美沒有達成貿易協議，他誓言於周三（當地時間 7 月 3 日）對中國大陸額外徵收「非常可觀」的關稅。

10. 中美晶認虧長約負債準備 短空長多：為徹底解決營運上的最後一個包袱，中美晶（5483）26 日公告，將提列太陽能多晶矽原料長期供貨合約的預估負債準備金 43.5 億元，初估對 EPS 的影響為 7.42 元。儘管會衝擊第二季獲利，但因不影響現金流，對未來營運「短空長多」。由於中美晶 27 日將舉行股東會，預期也會對相關事件做出說明，會後還有全新的產品發表會，預告下一階段的營運方向。

