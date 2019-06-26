中華電退休人數首破千人 將招募1200名新血 涵蓋AI、大數據

中華電 (2412-TW) 今 (26) 日舉辦歡送榮退同仁感恩餐會，今年退休人數首度突破千人，達 1200 人，中華電預計，將招募 1600 名新血，應用面涵蓋 AI、大數據、物聯網等相關人才，大學畢業起薪 37-48K，董事長謝繼茂表示，目標 2 年內 AI 及大數據團隊，將分別擴大至 500 人。

目前，中華電總員工約 2.2 萬人，往年退休人數約落在 600-800 人，今年退休人數首破千人達 1200 人，預估未來 3 年內總退休人數近 4000 人。

中華電預計，今年將招募人數 1600 名新血，業務包括 AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及 5G 等專業人才，大學畢業起薪 37K，最高可達 48K；謝繼茂認為，雖起薪比不上科技公司，但仍優於其他行業，員工能達到工作生活平衡。

謝繼茂表示，人工智慧、大數據興起，人事成本將可減少，資訊相關部門就可少掉一半以上的人力。

AI 人才方面，目前中華電信 AI 團隊約 300 人，目標 2 年內擴大至 500 人。謝繼茂表示，曾用高薪挖腳 AI 人才，但無法久留，因此朝內部資訊部門培養人才，未來網路客服、語音都將擴大 AI 應用；大數據團隊部分，近 2 年成立以來團隊人數約 80 人，目標 2 年內達到 150 人。

謝繼茂表示，戰後嬰兒潮世代的員工，因為當時工作選擇少，大多會投入額外時間在工作；新世代的員工則是有較多的創意，對權益較重視。

據證交所資料顯示，電信三雄的平均員工年薪，台灣大 (3045-TW) 為 98.9 萬元、中華電信 92.1 萬元、遠傳 (4904-TW)89.8 萬元；員工福利費用方面，中華電信為 171.5 萬元、台灣大為 116.1 萬元、遠傳為 105.5 萬元。