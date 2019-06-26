[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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1203 味王 20190626 台北市中山北路 2 段 63 號國賓大飯店二樓國際廳

1215 卜蜂 20190626 本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路 17 號)

1416 廣豐 20190626 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)

1717 長興 20190626 本公司路竹廠長興藝文中心 (高雄市路竹區後鄉里長興路 22 號)

1783 和康生 20190626 本公司會議室 (桃園市龜山區科技一路 88 號三樓)

2014 中鴻 20190626 高雄市楠梓區宏毅一路 12 巷 2 號 (中油宏南訓練教室，捷運 R17 世運站出口)

2059 川湖 20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)

2067 嘉鋼 20190626 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街 21 號 (本公司會議室)

2204 中華 20190626 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2208 台船 20190626 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)

2613 中櫃 20190626 台中巿梧棲區文化路二段 85 號 (梧棲區農會產業文化大樓)

2938 床的世界 20190626 台北市內湖區舊宗路一段 78 號 4 樓 (水源麗緻會館)

3055 蔚華科 20190626 新竹市公道五路 2 段 415 號 11 樓 (昌益事業群大樓 11 樓會議室)

3293 鈊象 20190626 新北市勞工活動中心演藝廳 (新北市五股區五工六路九號)

3349 寶德 20190626 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8

3383 新世紀 20190626 南科育成中心國際會議廳 (台南市新市區南科二路 12 號)

3406 玉晶光 20190626 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)

3455 由田 20190626 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)

3564 其陽 20190626 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 4 樓富美廳)

3593 力銘 20190626 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)

3693 營邦 20190626 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號

4133 亞諾法 20190626 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 (學學文化創意基金會大樓)

4134 台欣生 20190626 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室

4141 龍燈 - KY 20190626 台北市中山北路二段 63 號台北國賓大飯店 2 樓四香廳

4303 信立 20190626 台南市學甲區民族路 56 號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室

4415 台原藥 20190626 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)

4534 慶騰 20190626 苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號 (永貞宮活動中心)

4561 健椿 20190626 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室

4764 雙鍵 20190626 新北市中和區中正路 959 號 4 樓會議室

4803 VHQ-KY 20190626 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓第五貴賓室)

4908 前鼎 20190626 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)

4980 佐臻 20190626 本公司 (台灣科學園區 T2 棟 R2 樓會議室)

5233 有量 20190626 桃園市龜山區茶專路六號

5254 欣訊科技 20190626 新北市汐止區大同路二段 173 號 10 樓

5301 寶得利 20190626 台北市重慶南路一段 10 號 6 樓 612 教室

5452 佶優 20190626 新北市土城區三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)

5457 宣德 20190626 桃園市龜山區民生北路一段 568 號 (本公司會議室)

5493 三聯 20190626 台北市大安區復興南路一段 390 號 11 樓

6103 合邦 20190626 新竹科學工業園區新竹巿園區二路 11 號 8 樓 (本公司會議室)

6115 鎰勝 20190626 桃園市龜山區大華里頂湖路 50 號 (本公司教育訓練中心)

6128 上福 20190626 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)

6169 昱泉 20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓西側多用途會議室 (內湖自由廣場)

6198 凌泰 20190626 臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳 B 廳

6229 研通 20190626 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光會議中心月星廳)

6240 松崗 20190626 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)

6446 藥華藥 20190626 南港展覽館 504a 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號 5F)

6468 棒辣椒 20190626 臺北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心)

6469 大樹 20190626 桃園市中壢區成章四街 143 號

6518 康科特 20190626 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓

6558 興能高 20190626 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)

6712 長聖 20190626 台中市西屯區中科路 2 號 (中部科學園區行政大樓 401 階梯教室)

6717 智慧光 20190626 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (台北元富證券會議室)

6723 傑智環境 20190626 渴望會館（桃園市龍潭區渴望路 428 號會議室 R210）

6731 啟坤 20190626 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路 3 號 (啟坤科技公司會議室)

7402 邑錡 20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由時報廣場)

8016 矽創 20190626 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)

8033 雷虎 20190626 台中市工業區六路 7 號 (本公司 3 樓會議室)

8105 凌巨 20190626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號

8291 尚茂 20190626 桃園市大園區濱海路二段 208 號

8354 冠好 20190626 南投市成功三路 239 號 (總公司研發大樓 4 樓會議室)

8359 錢櫃 20190626 台北市內湖區瑞湖街 39 號 11 樓

8409 商之器 20190626 台北市內湖路一段 516 號 5 樓 (本公司會議室)

8455 大拓 - KY 20190626 尚茂電子會議室 (地址: 桃園市大園區濱海路二段 208 號)

9943 好樂迪 20190626 迪廣國際股份有限公司 (台北市林森北路 312 號 2 樓)

1201 味全 20190627 本公司台中廠 2 樓人文餐廳 (台中市霧峰區萬豐里中正路 266 號)

1217 愛之味 20190627 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)

1219 福壽 20190627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)

1225 福懋油 20190627 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)

1323 永裕 20190627 臺南市東區裕文路 286 號 (臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)

1325 恆大 20190627 台北市林森北路 369 號華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳

1333 恩得利 20190627 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

1449 佳和 20190627 台南市官田區工業路 11 號

1470 大統新創 20190627 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)

1475 本盟 20190627 中壢工業區服務中心 (桃園市中壢區東園路 57 號訓練教室 2 樓)

1513 中興電 20190627 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)

1527 鑽全 20190627 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室

1599 宏佳騰 20190627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1

1603 華電 20190627 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)

1735 日勝化 20190627 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)

1784 訊聯 20190627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5

1789 神隆 20190627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)

1799 易威 20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)

1819 豐鼎 20190627 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (豐鼎屏東廠)

2022 聚亨 20190627 高雄市岡山區新樂街 79-1 號 (本公司 1 廠會議室)

2061 風青 20190627 高雄市大寮區華中路 1 號 (大發工業區服務中心 3 樓會議室)

2243 宏旭 - KY 20190627 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)

2355 敬鵬 20190627 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)

2405 浩鑫 20190627 台北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號 (浩鑫股份有限公司會議室)

2414 精技 20190627 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2 樓群英堂)

2429 銘旺科 20190627 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)

2434 統懋 20190627 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)

2438 翔耀 20190627 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號

2477 美隆電 20190627 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店)

2514 龍邦 20190627 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (臺大醫院國際會議中心 402C 廳)

2524 京城 20190627 高雄市鼓山區明華路 366 號，H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓

2527 宏璟 20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)

2607 榮運 20190627 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室

2608 嘉里大榮 20190627 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)

2616 山隆 20190627 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)

2852 第一保 20190627 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳

2904 匯僑 20190627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

2911 麗嬰房 20190627 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1 教育訓練中心

3024 憶聲 20190627 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)

3078 僑威 20190627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)

3219 倚強 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)

3229 晟鈦 20190627 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)

3287 廣寰科 20190627 新北市中和區建二路 113 號 3F

3294 英濟 20190627 新北市中和區建八路 16 號 14 樓 (英錡科技股份有限公司會議室)

3308 聯德 20190627 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓

3325 旭品 20190627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)

3431 長天 20190627 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓

3485 敘豐 20190627 桃園市八德區茄苳路 760 巷 16 號

3490 單井 20190627 新北市中和區中正路 778 號 15 樓

3516 亞帝歐 20190627 晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路 269 號

3519 綠能 20190627 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)

3523 迎輝 20190627 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)

3537 堡達 20190627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)

3546 宇峻 20190627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)

3551 世禾 20190627 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓 (本公司會議室)

3552 同致 20190627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)

3588 通嘉 20190627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)

3686 達能 20190627 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)

3711 日月光投控 20190627 高雄市楠梓區加昌路 600 號楠梓加工出口區莊敬堂

4109 穆拉德加捷 20190627 高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓 (本公司研訓中心 2 樓)

4113 聯上 20190627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)

4154 康樂 - KY 20190627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)

4174 浩鼎 20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

4191 法德藥 20190627 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店 3 樓北廳)

4207 環泰 20190627 桃園市蘆竹區南青路 1156 巷 75 號 (南崁廠行政大樓)

4537 旭東 20190627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)

4540 全球傳動 20190627 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)

4559 久裕興 20190627 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司會議室)

4572 駐龍 20190627 高雄市楠梓區朝仁路 55 號 3 樓 (傳統產業創新加值中心 Q317 會議室)

4576 大銀微系統 20190627 台中市西屯區安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

4721 美琪瑪 20190627 桃園市觀音區大同一路 1 號 4 樓 (本公司辦公大樓)

4746 台耀 20190627 台北福華大飯店金龍廳 (台北市仁愛路三段 160 號 3 樓)

4909 新復興 20190627 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)

4931 新盛力 20190627 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號 (本公司)

5277 葳天 20190627 桃園市中壢區西園路 89 號 1 樓

5278 尚凡 20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)

5344 立衛 20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)

5383 金利 20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

5468 凱鈺 20190627 新竹科學工業園區科技五路 6 號五樓會議室

5483 中美晶 20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)

5488 松普 20190627 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)

5521 工信 20190627 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)

5907 大洋 - KY 20190627 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)

6101 寬魚國際 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 8 樓 801 室

6174 安碁 20190627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)

6216 居易 20190627 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)

6217 中探針 20190627 新北市板橋區和平路 24 巷 8 號 6 樓

6247 淇譽電 20190627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓

6259 百徽 20190627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖運動中心 - 台北創新實驗室 B 廳)

6404 通訊 - KY 20190627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)

6509 聚和 20190627 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)

6511 綠晁 20190627 屏東縣屏東市加工出口區園東街 6 號 (本公司會議室)

6535 順藥 20190627 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟)

6562 聯亞藥 20190627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議廳

6566 創益 20190627 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6616 特昇 - KY 20190627 PCBC 會議中心 - HH 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)

6634 欣耀 20190627 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)

6670 復盛應用 20190627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓吉祥廳)

6703 軒郁 20190627 台北市松山區民生東路 3 段 111 號 (西華飯店 3 樓 - 元明廳)

8038 長園科 20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)

8071 能率網通 20190627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」

8403 盛弘 20190627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓

8418 捷必勝 - KY20190627 台大醫院國際會議中心 203 廳 (台北市徐州路 2 號 2 樓)

8429 金麗 - KY 20190627 台灣台北市大安區忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心噶瑪廳 202 會議室)

8465 德河 20190627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)

8492 兔將 20190627 自由廣場會議中心 (台北市內湖區瑞光路 399 號 1F 東側多用途會議室)

9902 台火 20190627 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳

9928 中視 20190627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓 A 棚

9949 琉園 20190627 新北市永和區成功路一段 80 號三樓

1310 台苯 20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)

1402 遠東新 20190628 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1456 怡華 20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」

1459 聯發 20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)

1466 聚隆 20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

1468 昶和 20190628 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)

1526 日馳 20190628 新北市林口區下福里東華路 99 號

1540 喬福 20190628 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)

1541 錩泰 20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

1566 捷邦 20190628 新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號 (本公司會議室)

1585 鎧鉅 20190628 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 19 號

1726 永記 20190628 高雄市小港區沿海三路 26 號

1785 光洋科 20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳 (台南市安南區工業二路 31 號 1 樓)

1805 寶徠 20190628 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (初心園 - 1 樓展演廳)

1810 和成 20190628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號 (三廠禮堂)

2049 上銀 20190628 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

2206 三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)

2227 裕日車 20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2230 泰茂 20190628 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)

2236 百達 - KY 20190628 (牛牛牛) 亞會議中心 (台北市松山區復興北路 99 號 6 樓)

2444 兆勁 20190628 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司地下一樓會議室)

2540 愛山林 20190628 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議廳)

2601 益航 20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳

2605 新興 20190628 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2718 晶悅 20190628 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)

2733 維格 20190628 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)

2734 易飛網 20190628 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

2750 桃禧 20190628 桃園市大園區大觀路 777 號

2812 台中銀 20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂

2849 安泰銀 20190628 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂

2910 統領 20190628 桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓

2923 鼎固 - KY 20190628 台北市信義路五段 5 號

2924 東凌 - KY 20190628 台北市中山區中山北路二段 37-1 號台北老爺大酒店 B1 會議室

2942 京站 20190628 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)

3043 科風 20190628 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)

3073 凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心

3085 新零售 20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司 (嘉義市東區保忠二街 123 號)

3089 元炬 20190628 台南市南區新建路 47 號 9 樓 (南瀛美術館)

3164 景岳 20190628 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室

3202 樺晟 20190628 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)

3297 杭特 20190628 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)

3332 幸康 20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)

3346 麗清 20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)

3430 奇鈦科 20190628 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)

3522 御頂 20190628 臺北市中山區民權東路三段 2 號 16 樓 (晶宴會館民權會館)

3605 宏致 20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)

3702 大聯大 20190628 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)

4161 聿新科 20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)

4197 暐世 20190628 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)

4406 新昕纖 20190628 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)

4413 飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓

4503 金雨 20190628 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號

4566 時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農 - B 廳)

4575 銓寶 20190628 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)

4580 捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心 (新北市土城區三民路 4 號 3 樓)

4728 雙美 20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份)

4763 材料 - KY 20190628 台北市信義區基隆路一段 176 號 B2 樓會議室

4767 誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行 (地址：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓)

4804 大略 - KY 20190628 台北市復興北路 99 樓 15 樓會議室

4807 日成 - KY 20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)

4924 欣厚 - KY 20190628 奔亞國際會議中心 (台北市復興北路 99 號 15 樓)

4960 誠美材 20190628 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4971 IET-KY 20190628 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)

5102 富強 20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)

5259 清惠 20190628 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號 1 樓餐廳

5294 捷音特 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)

5304 鼎創達 20190628 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室

5321 友銓 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)

5398 慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室

5859 遠壽 20190628 台北市信義區松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)

6133 金橋 20190628 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店)

6163 華電網 20190628 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店富美廳)

6165 捷泰 20190628 新北市五股區五工六路 9 號 (五股勞工中心 402 教室)

6186 新潤 20190628 台北市民生東路三段 111 號三樓 (台北西華飯店－元明廳)

6236 康呈 20190628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓

6248 沛波 20190628 台北市大同區民權西路 108 號 14 樓之 3(台北商務交流中心)

6264 富裔 20190628 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)

6407 相互 20190628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)

6414 樺漢 20190628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 (樺漢會議室)

6431 光麗 - KY 20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

6452 康友 - KY 20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室

6474 華豫寧 20190628 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)

6490 凌昇科 20190628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)

6555 榮炭 20190628 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓

6576 逸達 20190628 台北市南港區經貿二路 1 號 (外貿協會南港國際展覽中心)

6578 達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路 31 號 (南臺灣創新園區 S207 會議室)

6582 申豐 20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)

6618 永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路 57 號 (桃園市中壢工業區服務中心)

6620 漢達 20190628 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)

6651 全宇昕 20190628 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室

6674 鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)

6684 安格 20190628 台北市南港區三重路 66 號 9 樓第一會議室

6696 仁新 20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)

6706 惠特 20190628 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)

6724 創王 20190628 臺北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓

7443 凡事康 20190628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室

8068 全達 20190628 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)

8077 洛碁 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)

8097 常珵 20190628 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)

8112 至上 20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)

8115 帝聞 20190628 新北市新店區寶高路 5 號

8423 保綠 - KY 20190628 桃園市新屋區永福路 800 號

8480 泰昇 - KY 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)

8491 真好玩 20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

8495 經緯航 20190628 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓

9918 欣天然 20190628 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)

9927 泰銘 20190628 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)

9935 慶豐富 20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號

*2101 南港 20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)

*4171 瑞基 20190725 台中市西屯區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)

*4502 健信 20190730 彰化縣線西鄉慶福路 300 號

*3688 華立捷 20190731 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)

*2913 農林 20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)

*6112 聚碩 20190801 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)

*6556 勝品 20190801 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1

*2881 富邦金 20190806 台北市中山北路二段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓十 4 樓大禮堂)

*1787 福盈科 20190807 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)

*6693 廣閎科 20190807 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議廳)

5487 通泰 20190809 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)

*6656 宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓 (大議室)

*8041 東精電 20190812 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室

6131 悠克 20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)

*6637 醫影 20190822 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (億光大樓 - 噶瑪廳 202 會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

