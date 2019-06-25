〈小米新品發表〉旗艦機小米9T 小米手環4 預計7月上市

小米台灣今 (25) 日舉辦夏季新品發布會，3C 產品包括年度旗艦小米 9 系列的「小米 9T」及「小米手環 4」，家電產品則有「小米體重機 2」與「米家 LED 充電式檯燈」等，各新產品都將在 7 月陸續開賣。

總經理羅燕表示，小米 9T 搭載 6.39 吋全螢幕，首次採用升降式 2000 萬自拍鏡頭，只要 0.8 秒就會彈跳出來，且經 30 萬次彈跳測試，即是每天使用 100 次，也能使用 8 年，若拍照時手滑，手機也會自動偵測收回鏡頭。

新一代「小米手環 4」方面，解析度較上一代提升 2 倍，達 240 X 120 解析度，可視域增加近 40%，螢幕最多顯示 45 個中文字，更可因應現代人生活忙碌，支援多種運動模式、5ATM 防水等級、久坐提醒及睡眠紀錄等。

羅燕表示，過去小米手環 3 首批備貨約 10 萬支，小米手環 4 首批備貨未達 10 萬支，但目前已增加產能，手環上市後供貨無虞。

根據國際市場機構 IDC 數據，今年第 1 季，小米奪下全球智慧穿戴裝置出貨量第 1 名，台灣市場銷售也屢創佳績，自 2014 年推出至今已累積銷售逾 200 萬支。

羅燕指出，穿戴式產品剛上市時，外界認為僅是概念性產品，未料這幾年可穿戴產品銷售量逐年成長，未來可望成為人手一環的世代。