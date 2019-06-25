外資終結連5買+自營商連3賣 季底結帳壓力漸增

台股加權指數今 (25) 日以 10706.72 點作收，跌 72.73 點、跌幅 0.67%，成交值連 2 日未能回到千億元的水準，儘管市場瀰漫觀望氣氛，不過，外資終結連 5 買，自營商也連 3 賣，法人說明，季底結帳壓力陸續湧出，而在 G20 川習會前，法人大幅加碼建立部位的意願也的確不高。

三大法人今日共賣超 22 億元，終結連 5 個交易日買超，其中，外資賣超 20 億元，自營商續賣 4.59 億元，僅投信買超 2.58 億元。

從外資的布局來看，賣超前 10 大標的以元大滬深 300 正 2 最多，且由昨日買超最多轉為賣超最多達 5.8 萬張，其次分別為群創逾 2 萬張，富邦上証正 2 和長榮航均逾 1 萬張，大同逾 8000 張，元大台灣 50 反 1 超過 7000 張，聯電、神基、日月光投控和兆豐金均逾 4000 張。

而外資買超前 10 大標的分別為彩晶超過 1 萬張，智邦逾 7000 張，技嘉、元大台灣 50 和鴻海逾 6000 張，仁寶和台新金在 4000 張上下，味全和群光逾 3000 張，元大 S&P 原油正 2 約 2700 餘張。

法人說明，從外資的動態來看，並沒有明顯的布局趨勢，顯示目前市場上的不確定性高。

投信方面，買超前 10 大分別有潤泰新逾 6700 張，金寶近 6000 張，大成鋼、神基在 5000 張上下，潤泰全逾 4000 張，台勝科、卜蜂和均超過 2000 張，遠百逾 1800 張，而欣興、宏捷科也超過前張。

投信賣超前 10 大標的則有彩晶近 2.4 萬張，友達和旺宏均超過 1.3 萬張，中信金逾 6000 張，技嘉和仁寶逾 3000 張，京元電、聯強、南亞科均逾 1600 張，而兆豐金也遭賣 1200 餘張。

整體來看，市場信心不足等待川習會討論結果，多方偏向以防守為主，短線先觀察能否繼續守住季線 10688 點關卡。