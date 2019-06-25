〈旭隼股東會〉下半年審慎看待 全年維持10%以上成長不變

不斷電系統 (UPS) 龍頭旭隼 (6409-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長暨總經理謝卓明指出，今年下半年審慎看待，主要是大環境情況不明，但在新客戶訂單挹注下，維持 10% 以上的年增目標不會變。

謝卓明指出，美中二國紛爭，的確造成需求的不穩定性提高，目前對下半年看法也較為謹慎，會持續爭取既有客戶委外訂單、以及拓展新客戶、新市場分散風險，今年還是能維持每年 10% 成長的目標。

據了解，旭隼目前最大單一客戶占比僅約 12%，新市場則鎖定非州、拉丁美洲、東歐、中東等地區。

旭隼財務經理暨發言人王國欽則表示，今年以來被動元件價格壓力比較輕，Mosfet、IGBT 等缺貨情況也好轉，加上第 2 季人民幣走貶，毛利率估將季增，獲利則可望優於第 1 季及去年同期。

不過下半年來看，王國欽坦言，雖然貿易戰並沒有直接衝擊營運，但 7 月客戶下單情況的確有比較保守，目前整體訂單能見度還是維持約 1 個半月的長度。

旭隼去年大賺超過 2 個股本，每股純益 23.18 元，今日股東會也通過配發 21 元現金股利及 0.5 元股票股利，總股利 21.5 元創下新高，配發率約 9 成，若以今日平盤價 620 元計算，現金殖利率約 3.4%。

王國欽指出，配股主要是有的股東希望能增加股票流通性，未來也會在不稀釋、影響獲利的情況下，視情況配發股票股利。