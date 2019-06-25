二代接班人 搶讀EMBA雙學位境外班

產業環境競爭日趨激烈，加上數位化時代來臨，台灣企業力拼轉型，並積極佈局國際市場，也因此，EMBA 跨境雙學位課程近年來備受企業經理人青睞，不僅可以加速國際接軌腳步，更能夠一次建立國際人脈。

念 EMBA 雙聯學位境外班很吃香

全球化教育趨勢來臨，近年來台灣掀起跨境 EMBA 雙聯學位熱潮，包括在亞洲各國就讀歐美大學開設的境外專班，或者是國內大學與海外大學合作的開設 EMBA 雙聯境外專班，均受到極大的注目。主要是雙聯學程的設計，可以一箭雙鵰，取得兩校的學位，甚至是一魚三吃，獲得三校的學歷。特別是有些合作的海外大學不乏是名校，更是吸引企業中高階主管、創業家前來就讀。

目前國內包括台灣大學、台北科技大學、中山大學等，已經跟海外大學合辦 EMBA 雙聯學位境外班，其中以台大 - 復旦 EMBA 境外專班歷史最久、也是最受到注目，讓許多創業家或者中小企業二代趨之若鶩，因為這是對接大陸市場，最為快速、也是最有效的方法，而且畢業後，校友之間仍然不斷聯繫，形成一個強大的兩岸人脈網絡，亦是吸引企業經理人報名該專班的重要原因之一。

加上兩校均是全球知名大學，根據英國高等教育機構 QS 公布的 2020 世界大學排名，進入百大的學校，台灣只有台大上榜，大陸則有 6 校，復旦是其中之一。另外，根據「2019 年 3000 大企業經理人 EMBA 選校評價調查」顯示，台大位居總排名第一，是歷年來奪冠最多的學校。這也是台大 - 復旦 EMBA 境外專班深受經理人或企業家嚮往的因素，至今已有 420 位畢業生，包括特力集團總裁何湯雄、愛爾達科技董事長兼總經理陳怡君、震旦集團董事長袁蕙華等，均是該境外專班的學生。

來自大陸的商力企業發展公司總裁吳臻祺，以及台灣的金僑科技董事長林麥升均異口同聲指出，之所以選擇台大 - 復旦 EMBA 境外專班，正是看中台大與復旦強強聯手的優勢。林麥升表示，透過兩岸名師指導、兩間名校的平台，只要修滿 18 門課程，再加上完成論文，即可同時拿到兩所頂尖大學的雙碩士學位，機會難得，十分吸引人。

吳臻祺也認為，在亞太地區、華人圈中，復旦及台大兩強聯手合辦 EMBA 雙學位專班，是兩岸獨特、唯一的課程，而且兩岸教授具有專業的造詣及高深的學術氛圍，在學習過程中，確實能夠感受到獨特的課程魅力。

台大 EMBA 執行長謝明慧表示，每年台大 - 復旦 EMBA 境外專班吸引不少創業家或企業經理人報名參加，學生組成相當多元化，今年報名時間至 7 月 31 日截止，筆試時間為 8 月 17 日，口試時間則為 8 月 24 日。

二代接班人就讀 EMBA 雙聯學位境外班 明顯增長

基本上，EMBA 雙聯學位境外班的學費並不便宜，較國內一般大學 EMBA 學費貴 2~3 倍，儘管 如此，每年仍是吸引許多高階經理人報名參加，因為他們看重的是「國際人脈一把抓」，只要唸一個 EMBA 學程，不需要攻讀多所海外大學的 EMBA 課程，就可以建立國際的人際網絡，誠如股神巴菲特所言：「最該投資的是自己，因為它的報酬率最高」，所以，即使 EMBA 雙聯學位境外班學費較貴，企業經理人或創業家也願意花錢報名參加，投資自己、投資未來。

尤其台灣中小企業處於全球化、科技化的創新環境，產品生命週期縮短，競爭也日趨激烈，如何因應知識經濟時代的發展與競爭，成為重要的課題。因此，近年來創業家或者中小企業接班人，選讀 EMBA 雙聯學位境外班有明顯增長的趨勢。台大 EMBA 執行長謝明慧即指出，確實有越來越多的企業接班人選擇台大 - 復旦 EMBA 境外專班。

泰藝電子總經理特助宋佳欣、霹靂國際多媒體副總經理黃亮勛、台北青年國際公司江詩凱等企業接班人，均是面臨到企業轉型問題，而選擇就讀台大 - 復旦 EMBA 境外專班。他們認為，除了培養國際觀之外，更重要的人脈的建立，尤其是兩岸的人脈網絡。

泰藝電子是石英頻率控制元件製造商，生產基地遍及台灣、大陸、美國等地，宋佳欣指出，面對全球性的客戶，不管是技術層面或者組織結構，公司都面臨到轉型升級的挑戰，也因此，身為企業二代的她，必須擴展視野，嚐試不同的挑戰。更希望藉由台大 - 復旦 EMBA 境外專班，接觸到兩岸多元領域的人脈。

同樣是企業二代的江詩凱亦是如此，他說，YMCM 屬於全球性組織，國際觀及宏觀的視野是成為接班人基本的條件，特別是對於中國產官學界的認識，透過台大 - 復旦 EMBA 境外專班了解大陸市場，是很好的方式。因為同學中，有不少是在大陸經營多年的台商，以及二代接班或創業的大陸同學，彼此之間並非以利益為前提而交往，較容易誠心交流。未來不管在中國或是全世界，若有生意往來機會，會多一份彼此照顧的初心。

此外，台商布局大陸的失敗例子不少，有時候藉由境外班的大陸同學還能幫忙把關風險。桃竹苗地區建商、佑佳開發創辦人陳永明感同身受，他表示，礙於台灣少子化及房地產過度炒熱，開始思考移往國外投資，尤其是中國大陸，接獲了不少投資機會，所幸有台大 - 復旦 EMBA 境外班的大陸同學給予很好的建議，協助評估哪些項目可以投資，哪些不行，無形中，他們成了掌控風險的守門人。

台大復旦 EMBA 班案例教學 更接地氣

接軌國際、培養全球視野，是 EMBA 雙聯學位境外班主要標榜的訴求，在課程安排上，不少學校會安排異地教學，讓學生體驗不同校風及師資，例如台大復旦 EMBA 專班、中山同濟 EMBA 專班均安排學生往返台灣及上海兩地上課。台大 EMBA 執行長謝明慧表示，台大 - 復旦 EMBA 境外專班學制兩年，修讀 18 門課程，而且著重體驗教學，1/3 課程安排在台大上課，2/3 課程則是在上海復旦大學，學生透過兩所頂尖大學不同的教學環境體驗，以及豐厚的學術資源，可以激盪出不同的火花及新創意。

台大 - 復旦 EMBA 境外專班陸籍學生、上海中勝達資產管理公司基金部總經理李真指出，該專班是不同的觀點、不同的素材和不同的形式等多元融合，雖然台灣與大陸同根同源，但大家接觸時間越長，聊天說話時間越久，越會發現彼此間巨大的差異與不同，經過 3 年的相處，必然有不斷的磨合調整，拉鋸談判，把各自的不同拉近了，造成政治、經濟、文化等全方面的短兵相接。

同樣是陸籍學生、來自中國的上海乾堃資產管理公司總經理徐修成也認為，在同為中文的語境下，能夠了解不同的文化、生活、不同狀態，這是他選擇台大 - 復旦 EMBA 境外專班的原因。因為班上同學每個人的背景、年齡和行業都不同，透過彼此的交流、學習，可以增加知識面的深度、廣度。

此外，EMBA 非常注重案例教學及討論，不過有別於其他境外班，台大 - 復旦 EMBA 境外專班除了承襲哈佛案例教學方式，引用歐美經典案例之外，也援用台灣與中國的本土案例，這對於進軍大陸的台商，助益很大。謝明慧指出，採用兩岸本土企業的實際案例做為教材，比較貼近在地想法，更能反映台灣中小企業，甚至華人世界所處的市場環境與經營哲學。

謝明慧舉例，台泥與海爾分屬台灣、大陸的本土企業，兩家公司均面臨轉型過程，不過兩造所屬產業背景、環境、領導人及企業文化都不一樣，轉型過程所遇到的助力與阻力自然也不同，此時就可以形成很好的對比，引發一些想法跟討論。

雙聯學位境外班不僅同學背景大江南北，有些課程更是延攬國際優秀師資，並且著重實務操作，許多企業家眼界大開，受益匪淺。上曜建設董事長張祐銘即是如此，他說，面對同業殺價競爭，或是資本雄厚財團的大軍壓境，過往只能用土法煉鋼的方式，自己去摸索、修正錯誤，過程非常辛苦，不過，就讀了台大 - 復旦 EMBA 境外專班，課堂的知識有助於打通任督二脈，解決很多實際經營過程所遇到的問題，例如善用融資發揮更大力道、供應鏈管理操作細節、如何為企業把脈找出痛點等等，他均落實到經營管理中，並獲得良好成效。

霹靂國際多媒體副總經理黃亮勛也直指，霹靂布袋戲是文創產業，講求創新，但是相較於中國大陸，數位轉型腳步仍有不足。不過，台大 - 復旦 EMBA 境外專班的數位行銷課程，他覺得非常受用，透過蘋果、Google 案例探討，獲知完全陌生的知識領域，可以做為公司未來進行數位行銷的借鏡。

隨著國際貿易環境競爭激烈，台灣中小企業打拼天下，處境越來越艱難，挑戰也日益增加，加快了企業經理人及企業家拓展國際視野與人脈的腳步，這正是 EMBA 雙聯學位境外班特別受到青睞的原因。

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