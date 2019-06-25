5月營業氣候測驗點調查 二升一降

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 5 月營業氣候測驗點調查，其中，製造業營業氣候測驗點為 94.44 點，月減 0.15 點，服務業為 98.22 點，月增 1.52 點，並呈現連 3 升態勢，而營建業較上月上揚 3.3 點至 93.96 點，結束連 2 跌走勢。

台經院指出，美中貿易衝突再度升溫，全球貿易和投資表現不如預期，經濟下行壓力仍大，導致製造業廠商對當前景氣看法和未來展望，皆偏向保守。

不過，服務業受惠國內保險業者匯兌收益挹注和逐步調整商品結構，加上來台旅遊人數持續成長、餐飲業者持續發展中平價餐飲品牌等因素，帶動相關產業對當月景氣看法轉為樂觀。

營建業方面，則有建築工程和各專門營造工務表現相對佳、房市買氣持續回溫帶動。

在製造業調查上，廠商認為當 (5) 月景氣「好」比率為 25.1%，較上月增加 3.5 個百分點，看「壞」的比率則為 32.8%，月增 6.6 個百分點，其中，紡織相關產業、鋼鐵基本工業和運輸工具業廠商看壞比例超過一半。

而未來半年，製造業廠商看好比重一口氣減少 13.2 個百分點至 17.7%，看壞比率則增加 5.6 個百分點至 26.8%，大多數廠商對未來半年景氣以持平看待。

服務業調查方面，對當 (5) 月景氣看好比例較高者是保險業和餐旅業，其餘產業對當月景氣多以持平看待；而看待未來半年，則有零售業、餐旅業、保險業、電信服務業和運輸倉儲業看好比例較高。

營造業方面，儘管建築工程和各專門營造工務表現相對較佳，但礙於公共建設新增釋案動能轉弱，對土木標作業進度也有影響，5 月營造業景氣持平看待。

不過，展望未來，儘管年度公建預算規模衝高，但執行面尚有出入，且房屋新建工程需求恐將轉淡，因此，營造業者看未來半年持平的比例大幅增加，營造業者對於景氣展望未如先前樂觀。

不動產業方面，5 月六都建物買賣移轉件數較 4 月上揚 14.9%，主要是反映先前的遞延性自住族群陸續進場，而重劃區推案也帶動六都購屋氛圍，但台經院指出，未來半年不動產業者看法轉為偏向保守，反映經濟景氣前景混沌影響購屋信心、總統大選干擾時程有所提早，加上新建餘屋創新高、賣壓加劇等風險。