〈環球晶股東會〉下半年不確定因素仍存在 估全年營運僅較去年「好一些」

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (25) 日召開股東會，環球晶董事長徐秀蘭表示，第 2 季營運可能較第 1 季小幅下降，下半年市場不確定因素仍存在，量的壓力會比較大，將給予長約客戶出貨彈性，全年來看，原先預期今年營運將大幅優於去年，不過，目前看來，營運成長幅度可能較原先預期縮減。

徐秀蘭表示，第 2 季營運還算健康，但還是有些壓力，可能使營運表現較第 1 季小幅下降。展望下半年，她指出，下半年價格壓力小、量的壓力會比較大，目前市場不確定因素仍存在，但不至於會有太大的不確定因素影響市況。

徐秀蘭說，對今年整體營運樂觀看待，表現不會太差，原先預期今年營運將大幅優於去年，不過，目前看來，營運成長幅度可能較原先預期縮減，「本來預期比去年好蠻多的，但現在可能好少一點」，其中部分原因與其與日本設備廠 Ferrotec 合作的轉投資上海 8 吋廠，客戶端拉貨動能受貿易戰影響趨緩有關，但預期今年全年仍將維持成長態勢不變。

在各尺寸需求方面，徐秀蘭指出，6 吋需求仍疲弱，但營收占比不高、僅不到 1 成，且 6 吋需求的復甦是最看不見的，今年 6 吋出貨比重將會更低；8 吋與 12 吋需求將比去年更高，SOI 比重也會拉高。整體而言，今年整體出貨面積雖會較去年稍降，但產品組合與去年有些不同，將使營收較去年成長。

對於長約部分，徐秀蘭表示，若客戶反應下半年存貨仍多，希望能持續去化庫存，延後拉貨，將會保持與客戶協調長約執行的彈性，包括展延長約時間都是可溝通的。

