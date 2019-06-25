

◆盤勢分析

1. 美國總統川普宣布對伊朗新一波制裁，投資者靜待即將到來的 G20 川習會，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.32 至 0.11％，美股四大指數短期高檔震盪。聯電 ADR 上漲 3.37%，日月光 ADR 上揚 2.30%，台積電 ADR 上漲 1.87%。聯邦快遞拒絕受理從英國寄往美國的華為手機，中國官方《環球時報》暗示聯邦快遞或許將被列入中國「不可靠實體清單」，聯邦快遞週一股價下跌 2.70%。美國的跨國製藥公司「必治妥施貴寶」計畫斥資 740 億美元收購生物科技公司 Celgene 的交易，預計將於 2019 年底或 2020 年初完成，較原先預期晚。Celgene 週一股價重挫 5.50%，促使醫療保健類下滑。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為月線（約在 10,540 點）附近，壓力為 06/21 高點 10,840 點至 10,900 點。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為年線（134 點）附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、散熱、區塊鏈、遊戲、運動風等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

5. 美國總統川普正評估規定美國境內使用的第五代通訊技術（5G）行動設備，必須在中國以外地區設計與生產。2345 智邦、6285 啟碁、5388 中磊等台灣網通廠已陸續完成非中國新產能建置，可望順勢承接大單，智邦更打入 AT&T 電信白牌網路架構供應鏈。

6. 散熱大廠超眾（6230）昨（24）日召開股東會，總經理指出，受惠電子旺季來臨，且日本電產入主的相關綜效顯現，光是接日本電產既有的客戶就足以讓超眾「忙翻天」，加上薄型熱板需求升溫，將在大陸擴產，今年營運「絕對優於去年」。

7. 壽險業搶錢大作戰。2882 國泰金控 24 日公告，子公司國泰人壽已完成 100 億元無到期日累積次順位公司債訂價及募集，利率 3％，預計 26 日掛牌及資金到位。這是金管會訂出保險業新募資辦法後「首發」，完全沒有金控與壽險公司認購，預計募資後國壽上半年資本適足率（RBC）應可達 300％以上。

