【華冠投顧】幸運星-除權息使台股震盪……退潮之下，留意誰在裸泳？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：4943 康控 - KY、2371 大同、2337 旺宏、3406 玉晶光、2399 映泰

上週 FED 降息利多推升美股，但伊朗擊落美國無人機造成美伊局勢緊張，美股四大指數由紅翻黑，周五道瓊收盤跌 34 點，費半跌 0.71%。台股因 2330 台積電除息 8 元，開盤需先蒸發 69 點。台股震盪加劇，盤中大跌 108 點，但控盤者持續拉抬傳產金融權值股如 1326 台化、1301 台塑、1303 南亞、1402 遠東新、1102 亞泥、2912 統一超、2890 永豐金、2881 富邦金，尾盤拉電子權值股 2317 鴻海、3008 大立光、2454 聯發科、4938 和碩、2395 研華，收盤僅小跌 24 點，收一根帶下影線紅 K 成交量縮到 966 億，持續站上所有均線之上；OTC 也是開低走高收最高，漲 0.32% 準備攻季線，成交量縮至 201 億【小心 OTC 今日出現窒息量】。上市櫃合計 912 檔上漲，484 檔下跌……

今天跌深反彈族群持續輪漲，以維繫人氣【但 OTC 量能突然緊縮…… 操作需謹慎小心！！】

MOSFET：3317 尼克森、5299 杰力、6435 大中……

DRAM：3260 威剛、8299 群聯、2337 旺宏……

比特幣：2399 映泰漲停板，2425 承啟、2465 麗臺……

其他強勢上漲個股有 6415 矽力 - KY、8050 廣積、4174 浩鼎、8105 凌巨、2314 台揚、3035 智原、3483 力致、1215 卜蜂、1201 味全、2317 大同、3406 玉晶光……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。