台股盤前—大盤架構持續強勢 料將維持區間震盪格局

台股昨 (24) 日雖受台積電除息影響，開盤蒸發 69 點，但指數開低後持續走高，尾盤買盤積極湧入，跌幅收歛，終場下跌 24.32 點，以 10779.45 點作收，成交值為 966.25 億元。法人指出，指數仍面臨頸線 10900 點壓力，短線大漲機會不高，但整體架構仍維持強勢，修正完畢後有利指數持續震盪創高，預期短線將維持區間震盪格局。

在資金活水挹注下，台股昨日延續強勢格局，且新台幣也呈現連 4 升，二度測試 31 元整數價位，終場兌 1 美元以 31.11 元作收，升值 4 分，成交量又見到超過 10 億美元的相對大量。

市場消息方面，傳出美國總統川普正評估規定在美國使用的 5G 行動設備，須在中國以外地區設計與生產，目前國內網通廠包括智邦、啟碁、中磊等，均已陸續完成非中國新產能建置，可望順勢迎來大單。

比特幣行情近來持續火熱，由於繼 LINE 之後，Facebook 也推出加密貨幣，激勵比特幣行情強漲超過 1.1 萬美元，帶動挖礦概念股股價走揚，業者認為，網路龍頭加入加密貨幣行列，將對加密貨幣發展正常化有助益，惟後續影響仍須觀察。

長榮航空服員罷工事件今日邁入第 6 天，對於後市營運展望，總經理孫嘉明昨直言，本來看今年非常樂觀，但現在到 9 月的傳統旺季訂位率不如預期，「甚至往下走」，今年本業將努力做到不虧損，但要罷工時間越短才越有機會，今年獲利動能仍主要來自轉投資和處分利益。

台塑集團旗下台塑越南河靜鋼鐵，第 2 座高爐已於去年 5 月點火生產，原先越鋼預期，將在今年評估建置第 3 座高爐，不過，根據日經新聞報導，受美中貿易戰帶來的不確定性，加上中國市場經濟趨緩，使鋼價走疲，市場價格恐因此遭拖累，台塑越鋼也考慮延後第 3 座高爐興建時程。

法人指出，台股在頸線 10900 點附近，仍有一定壓力，短線大漲機會不高，權值股可望先做休息，由落後補漲的中小型電子股接棒演出，但指數整體架構表現仍強勢，上周大盤大漲，短線有乖離修正壓力，修正完畢後有利指數持續震盪創高，預期短線將維持區間震盪格局。

