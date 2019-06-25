【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

市值王等 22 檔公司除息、空姐罷工事件持續、美新增五家中國公司黑名單、美擬國內 5G 設備禁中國生產，24 日台股受上述消息影響開低，盤中失守 10700 及 10800 點二道防線，所幸重量級權值股買盤接手力道不弱，使得大盤跌幅收窄，守穩 10700 點關卡，終場加權指數收在 10779.45 點，跌 24.32 點或 0.23%，成交額 975.4 億元。 OTC 指數收在 137.34 點，漲 0.45 點或 0.33%，成交額 202.92 億元。

24 日台股在水泥、玻璃、汽車、塑膠等內需股走強下，日線收紅，守穩五日均線，惟美國、伊朗互打網軍戰，中東地緣緊張局勢未見緩和，美中關係未見改善，使得市場投資謹慎，日量減少逾 36%。籌碼方面，內資同步賣超，外資則連五日買超。考量川普有選舉壓力，對中國進口商品額外加徵三千億美元關稅，將影響民眾消費力道及美企財報表現，無助股市上揚，對照川普對伊朗攻擊無人機態度，G20 美中雖達成協議可能性不高，但擴大關稅可能性亦不大，本周台股受此不確定因素影響，預期大盤將於五日線至十日線間整理，高殖利率、營收成長、稅後純益成長股有機會成買盤焦點，選股可多加留意。

